8 کانون دائم فرهنگی تحت پوشش کمیته امداد لرستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله منتظری عصر دوشنبه در دومین جشنواره سرود کانونهای پیروان ولایت و یادواره پیامبر اعظم(ص) با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی استعدادها و رقابت سالم بین اعضای کانونهای پیروان ولایت این نهاد بوده است.

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره تصریح کرد: در مجموع 11 گروه از اعضای کانونهای پیروان ولایت استان لرستان در این جشنواره حضور دارند که سه گروه به جشنواره کشوری راه پیدا خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با تاکید بر اینکه برنامه های فرهنگی و تربیتی این نهاد در راستای توانمندسازی فکری و فرهنگی جامعه تحت پوشش است تصریح کرد: در حال حاضر هشت کانون فرهنگی تحت پوشش این نهاد در شهرستانهای مختلف لرستان فعالیت می کنند.

منتظری یادآور شد: علاوه بر این کانونهای دائم تعداد 11 کانون موقت تابستانه نیز در استان لرستان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از دو هزار و 700 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از برنامه های فرهنگی این کانونها بهره مند شده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان توزیع بسته های آموزشی، فکری، فرهنگی، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و ... را از دیگر برنامه های انجام شده توسط این کانونها برشمرد.