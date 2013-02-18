کمیته امداد لرستان اقدامات خوبی در زمینه تحکیم بنیان خانواده انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز جهان افروز عصر دوشنبه در دومین جشنواره سرود کانونهای پیروان ولایت و یادواره پیامبر اعظم(ص) با تاکید بر اینکه اقدامات کمیته امداد استان لرستان در ابعاد مختلف ارزشمند است اظهار داشت: خوشبختانه تا کنون این نهاد در زمینه های مختلف به خصوص موضوع تحکیم بنیان خانواده اقدامات مطلوبی را انجام داده است.

وی افزود: این نهاد علاوه بر ارائه خدمات حمایتی به جامعه هدف خود کلاسهای آموزشی مختلفی در راستای توانمندسازی و مهارت آموزی افرا تحت پوشش خود برگزار کرده است.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان با اشاره به برگزاری آموزشها و دوره های قبل و بعد از ازدواج توسط کمیته امداد لرستان برای زوجهای تحت پوشش خود گفت: این امر موجب شده کاهش آسیبهای اجتماعی بین خانواده ها و افراد تحت پوشش این نهاد شده است.

جهان افروز همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان در رابطه با فراهم کردن زمینه لازم برای ازدواج آسان و پایدار افراد تحت پوشش خود گفت: به طور حتم کمیته امداد لرستان الگویی بسیار موفق در بحث تحکیم بنیان خانواده در استان برای سایر دستگاههای اجرایی محسوب می شود.