100 هزار جوان و نوجوان عضو کانوهای فرهنگی کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مهربانیان عصر سه شنبه در جشنواره سرود کانونهای پیروان ولایت استان لرستان با اشاره به برنامه های فرهنگی این نهاد اظهار داشت: خوشبختانه برگزاری این برنامه های فرهنگی توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) نتایج مطلوبی در پی داشته است.

وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای توانمندسازی فکری جامعه هدف تحت پوشش این نهاد است عنوان کرد: استان لرستان نیز در این رابطه نیز در رابطه با اجرای برنامه های فرهنگی و جشنواره های مختلف دارای عملکرد مطلوبی است.

مدیرکل امور تربیتی و جوانان کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به برگزاری این گونه جشنواره ها در استانهای مختلف بیان داشت: با برگزاری این جشنواره ها همواره شاهد شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای موجود در جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور هستیم.

مهربانیان با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار مربیان در فعالیتهای فرهنگی بیان داشت: هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) از برگزاری این جشنواره ها هدایت استعدادها و شکوفایی آنها در قالب آن است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف قرآنی، ورزشی، علمی و هنری توسط این نهاد افزود: در حال حاضر 100 کانون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در سراسر کشور فعالیت می کنند.

مدیرکل امور تربیتی و جوانان کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور جامعه تحت پوشش این کانونهای فرهنگی را بیش از 100 هزار نفر عنوان کرد.