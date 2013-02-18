به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه بازپیرایی، بهسازی و پیادهروسازی بولوار احمدآباد اظهار کرد: محور احمدآباد مسیری خاطرهانگیز و پرخاطره برای شهر و شهروندان است.
شهردار مشهد افزود: در این پروژه در کنار توجه به ایمنی، مشخصههای برتر درزمینههای المانهای زیباسازی شهری رعایت شده است.
پژمان گفت: پروژه احمدآباد تلفیقی از معماری مدرن شهری و سنتی ایرانی است تا خاطره قدیمی آن برای شهروندان زنده شود.
وی با بیان اینکه در این پروژه اقدامات جدیدی انجام شده است، افزود: طراحی مبلمان شهری جدید، ایجاد مسیر و خطوط بساوایی برای نابینایان و اجرای پروژههای روکش و ترمیم آسفالت از جمله اقداماتی است که در این پروژه انجام شده است.
شهردار مشهد اظهار کرد: با افتتاح این پروژه شهر مشهد، آمادگی استقبال هر چه بهتر از زائران و مجاوران را دارد.
پژمان گفت: در اجرای موفق این پروژه نقش مردم، اهالی و کسبه بولوار بسیار مثبت و قابل تقدیر است.
وی در ادامه با بیان اینکه پیادهروسازی یک اولویت در اجرای پروژههای شهری مشهد محسوب میشود، تصریح کرد: یکی از اصلیترین تلاشهای مدیریت شهری مشهد، بهسازی معابر شهر است که در این راستا درصد بالایی از معابر اصلی مشهد تا سال 93 بهسازی خواهد شد.
شهردار مشهد گفت: شهرداری مشهد تنها به بهسازی و پیادهروسازی معابر اصلی بسنده نمیکند بلکه معابر و محورهای فرعی نیز با درجات مختلف بهسازی خواهد شد.
پژمان با اشاره به ایجاد میدان در تقاطع دکتر شریعتی تصریح کرد: در حال حاضر المان ثابت برای میدان دکتر شریعتی طراحی شده است اما تا زمان نهایی شدن طرح آن با اقدامات موقت داخل میدان زیباسازی میشود.
وی بیان کرد: تلاش میکنیم تمامی پروژههایی که در این دوره مدیریت شهری و دور سوم شورای اسلامی شهرمشهد آغاز شده به غیر از کنارگذرجنوبی و خط دو قطارشهری که پروژههای بزرگی محسوب میشوند به اتمام برسد.
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