اقدامات انجام شده برای حل مشکلات فرهنگیان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاج بابایی بعد از ظهر دوشنبه در جمع فرهنگیان خمینی شهر اظهار داشت: با تمام قدرت تلاش می کنم تا آموزش و پرورش و معلم و دانش آموز جایگاه اصلی خود را پیدا کنند.

وی افزود: همه اسامی و القابی که باعث آزار فرهنگیان می شد را پاک می کنیم، همه فرهنگیان با یک اسم واحد امنیت خاطر دارند .

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مهندسی نیروی انسانی در آموزش و پرورش در حال اجراست گفت: امروز آموزش و پرورش به 60 هزار مربی فنآوری و 60 هزار مربی ورزش نیاز دارد

وی تصریح کرد: انتقادات و حمايتها نشان مي دهد كه هوشمند سازي در مدارس به معناي واقعي در جامعه طرح شده و آنچه من به دنبال ان هستم اين است فرهنگ اجراي هوشمند سازي فن آوري جديد در جامعه تقويت شود.

حاجی بابایی بیان داشت: امروز دانش آموزان هوشمند سازي را پذيرفته اند.