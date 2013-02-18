48 درصد دانش آموزان بابلی در شاخه فنی و حرفه ای تحصیل می کنند

عیسی لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هدايت دانش آموزان به مناسب ترين شاخه يا رشته تحصيلي، بر اساس استعداد ها و علاقه ي آنان و به تناسب امكانات و نيازهاي كشور صورت مي گيرد افزود: 48 درصد دانش آموزان بابلي در شاخه فني حرفه اي و كار و دانش به تحصيل اشتغال دارند.

وی به مسئوليت سنگين مشاوران در تبيين درست هدايت تحصيلي دانش آموزان تأكيد کرد و اظهار داشت: بهترين روش هدايت تحصيل ، شناسايي بازار كار و هدايت عالمانه دانش آموزان به شاخه هاي مختلف مهارتي است.

لطيفي گفت: فارغ التحصيلان شاخه فني و حرفه اي و كاردانش قدرت ايجاد فرصت شغلي براي خود را دارند.

مدير آموزش و پرورش شهرستان بابل افزود: فارغ التحصيلان شاخه فني و حرفه اي و كار دانش با توجه به آموزش هايي كه در هنرستان ها مي بينند توان ايجاد فرصت شغلي براي خود را دارند و بيكار نخواهند بود.

وي بيان داشت: در شهرستان بابل 22 هنرستان مستقل و 19 ضميمه مشغول به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي هستند.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.