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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۱۹

لطیفی اعلام کرد:

48 درصد دانش آموزان بابلی در شاخه فنی و حرفه ای تحصیل می کنند

48 درصد دانش آموزان بابلی در شاخه فنی و حرفه ای تحصیل می کنند

بابل - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش بابل گفت: 48 درصد دانش آموزان شهرستان در شاحه فنی و حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند.

عیسی لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هدايت دانش آموزان به مناسب ترين شاخه يا رشته تحصيلي، بر اساس استعداد ها و علاقه ي آنان و به تناسب امكانات و نيازهاي كشور صورت مي گيرد افزود: 48 درصد دانش آموزان بابلي در شاخه فني حرفه اي و كار و دانش به تحصيل اشتغال دارند.

 

وی به مسئوليت سنگين مشاوران در تبيين درست هدايت تحصيلي دانش آموزان تأكيد کرد و اظهار داشت: بهترين روش هدايت تحصيل ، شناسايي بازار كار و هدايت عالمانه دانش آموزان به شاخه هاي مختلف مهارتي است.

 

لطيفي گفت: فارغ التحصيلان شاخه فني و حرفه اي و كاردانش قدرت ايجاد فرصت شغلي براي خود را دارند.

 

مدير آموزش و پرورش شهرستان بابل افزود: فارغ التحصيلان شاخه فني و حرفه اي و كار دانش با توجه به آموزش هايي كه در هنرستان ها مي بينند توان ايجاد فرصت شغلي براي خود را دارند و بيكار نخواهند بود.

 

وي بيان داشت: در شهرستان بابل 22 هنرستان مستقل و 19 ضميمه مشغول به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي هستند.

 

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.

کد مطلب 2001038

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