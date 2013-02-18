به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند اصفهان و گاز خوزستان عصر امروز در چارچوب رقابتهای هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شد و با پیروزی گیتیپسند به پایان رسید.
گیتیپسند که برای رسیدن به صدر جدول به پیروزی در بازی با گاز خوزستان به شدت احتیاج داشت، در این بازی به پیروزی رسید و سه امتیاز این بازی را ازآن خود کرد.
گیتی پسند در این دیدار حساس توانست به برتری پرگل ۱۱ بر ۴ دست یابد و برتری خود را به رخ تیم حریف بکشد.
گلهای گیتی پسند را در این دیدار، سجاد بندی سعدی(۴)، مهرداد جابری، حسین طیبی، سعید تقی زاده، افشین کاظمی، افشین کاظمی(۲) و حمیدرضا یوسفی به ثمر رساندند.
گیتی پسند با این پیروزی، ۴۹ امتیازی شد تا با توجه به نیمه تمام ماندن دیدار صبا و حفاری موقتاً به صدر جدول صعود کند.
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