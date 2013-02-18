روش تدریس باید به کلی دگرگون شود

به گزارش خبرنگار مهر،حميد رضا حاجي بابايی بعد از ظهر دوشنبه در جمع فرهنگیان و مدیران مدارس شهرستان مبارکه با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مهم در کشور نقش مهمی در نظام آموزشی ایفا می کند و این امر یک تفکر مهم است و باید به ان اهمیت داد، اظهار داشت: در نظام اموزشی کشور باید یک تحول مهم صورت بگیرد .

وی افزود: اگر این اعتقادات و مبانی مذهبی به خوبی در جسم و جان دانش آموز شکل بگیرد در دانشگاه و سطح جامعه نیز از گزند مشکلات و آسیب ها در امان می ماند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی نسبت به سال قبل افزایش یافته و قدرت رقابت بالایی دارند باید تمام توان خود را بکارگیریم که روی پای خودشان بایستند.

وی به اهمیت ایمن سازی و هوشمندسازی مدارس اشاره و تصریح کرد: مدیران كل آموزش و پرورش در سراسر كشور با هماهنگی مدیران نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها موظفند اعتبارات اختصاص یافته عمرانی خود را صرف ایمن سازی، هوشمند سازی و تجهیز مدارس كنند.

حاجی بابایی همچنین با اشاره به اینكه مدارس تازه تاسیس و نوساز بدون هوشمند سازی قابل استفاده نیست، افزود: مدارس باید به امكانات آموزشی و كمك آموزشی تجهیزشوند تا دانش آموزان با استفاده از فناوری های روز، آموزش ببینند.

وزیر آموزش و پرورش بزرگترین خدمت به نظام در حوزه آموزش وپرورش را ایجاد رضایت شغلی در میان فرهنگیان خواند و اضافه كرد: مسئولان وزارت آموزش وپرورش موظفند تمام مساعی خود را برای ایجاد رضایت شغلی كاركنان و ضعف دغدغه های فكری آنان بكارگیرند.

حاجی بابایی با اشاره به اینكه سند تحول بنیادین، وزارت آموزش وپرورش را در مسیر شكوفایی و پیشرفت قرارداده است، یادآور شد: هم اكنون این وزارتخانه در بهترین وضعیت آموزشی و تربیتی قراردارد و در برنامه ها و اهداف خود با تمام قدرت در مسیر خدمت رسانی به معلمان و دانش آموزان تلاش می كند.

وي ادامه داد: در سند تحول آموزش و پرورش و درس ملي، شكوفايي فطرت دانش آموزان در حوزه‌هاي يادگيري هدف اصلي است و كتاب جديدالتأليف اول ابتدائي با درس ملي همسو سازي شده و كتاب‌هاي ساير پايه‌ها نيز بر اين اساس تأليف خواهد شد.

وی در خصوص سند تحول بنیادین اموزش و پرورش افزود: این سند یکی از جامع ترین سندها و یکی از اولین سندهای در وزارتخانه های موجود است که حدود 60 0ساعت نظر ملی و حاصل چندین سال تحقیقات و برسی است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه استفاده از فناوری باعث ماندگاری در یادگیری دانش‌آموزان می شود، گفت: هوشمندسازی مدارس مراحلی دارد كه در مرحله نخست امكانات اولیه باید در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد؛ اگرچه اعتقاد ما در نهایت وجود یك رایانه به ازای هر دانش آموز در كشور است.

حاجی بابایی با اشاره به اینكه مدیریت بر آموزش و پرورش امسال از دشوارترین مدیریت‌ها در كشور بوده است، یادآور شد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مطابق با بودجه تخصیصی خود كار می‌كنند، اما آموزش وپرورش اینگونه نیست؛ به عبارت دیگر در آموزش وپرورش نمی توان به دلیل عدم بودجه كلاس درس را تعطیل كرد یا حقوق معلم را پرداخت نكرد.

وی گفت : برای کتاب های درسی یک نقشه جامع پیش بینی کرده ایم که پنج الگو اساسی یعنی علم،ایمان،عمل،اخلاق و تفکر در ان رعایت شود.

حاجی بابایی در خصوص هوشمند سازی مدارس گفت: تا کنون 33 هزار مدرسه در کل کشور هوشمند شده اند و این یک تحول بزرگ است.

وی درخصوص هوشمند سازی مدارس شهرستان مبارکه افزود: اگر صنایع این شهرستان در این امر کمک کنند از جمله شهرستان های در کشور خواهی شد که کلیه مدارس ان هوشمند خواهد شد.

وی در خصوص تجهیز هنرستان ها ی سراسر کشور گفت : در سال جاری مبلغ 31 میلیارد تومان را جهت تجهیز این واحد ها پیش بینی نموده ایم .

وزیر آموزش و پرورش در ادامه افزود: این یک کار بنیادین و اساسی است و زمانی که قصد داشته باشیم تحول بنیادین ایجاد کنیم باید نوع نگرش را تغییر دهیم یعنی دانش آموز به جای حفظ کردن به سمت نوآوری، خلاقیت و تفکر حرکت کند و آن هم نیازمند ابزار و امکانات است.

وی با اشاره به بخشی از انتقادات مطرح شده در خصوص برخی کتب درسی، افزود: سال گذشته که به کتاب ریاضی اول ابتدایی ایراداتی گرفته شد نواقص برطرف گردید و حال در صورتی که برای سال ششم هم نواقصی باشد آنها هم رفع خواهد شد.

حاجی بابایی گفت: یک پایش سراسری در کشور شروع کردیم تا نواقص و ایرادات احتمالی طرح را شناسایی کرده و با کمک کارشناسان برطرف کنیم.