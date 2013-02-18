10 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از صدور 10 فقره جواز تاسیس برای احداث و راه اندازی واحدهای صنایع فراوری مرتبط با بخش کشاورزی در این استان خبر داد.

رحمت الله کاشی با بیان اینکه این واحدها در بهمن جواز تاسیس دریافت کردند افزود: در این واحدهای تولیدی بیش از 147 میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود و 145 نفر اشتغال زایی نیز به همراه دارد.

وی گفت: از این مجوزها یک فقره در گروه باغی، چهار فقره برای دام و طیور و پنج مجوز در گروه زراعی با ظرفیت تولیدی 14 هزار و 580 تن است و پس از راه اندازی برای فعالیت به 36 میلیارد و 176 میلیون ریال سرمایه در گردش و 40 هزار و 185 تن مواد خام نیاز دارند.

کاشی از تصویب تعداد 19 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نیز در ستاد طرح توسعه بخش کشاورزی در این استان در این مدت خبر داد و افزود: بیش از 293 میلیارد ریال تسهیلات به این طرح ها اختصاص یافته است و برای 646 نفر نیز شغل ایجاد می شود.

جشنواره تجربیات برتر تربیتی استان سمنان برگزار می شود

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش سمنان از برگزاری جشنواره تجارب برتر تربیتی با شرکت مربیان، معاونان پرورشی و مشاوران تربیتی مدارس این استان خبر داد.

حجت اله رستمیان گفت: جشنواره تجارب برتر تربیتی با هدف دستیابی به اندوخته های تجربی مستند معاونان، مربیان و مشاوران مدارس، ترغیب و تشویق حضور در عرصه های پژوهشی، شناسائی و معرفی استعدادها و منابع انسانی در امر تربیتی، توسعه فضای رقابتی سازنده و ارتقای کیفیت خدمات تربیتی برگزار می شود.

وی مربیان تربیتی در کنار مربیان پیشکسوت پس از گذر از فراز و نشیب های سه دهه پر تحول را از جمله وفادارترین سرمایه های اجتماعی نظام دانست و افزود: باید از اندیشه و تجارب آنان که حاصل سالها مجاهدت فرهنگی و تربیتی است استفاده کرد تا در شتاب تحولات فرهنگی و اجتماعی امروز به فراموشی سپرده نشود.

رستمیان افزود: مربیان و معاونان پرورشی و مشاوران تربیتی مدارس استان سمنان می توانند یافته های تربیتی خود را با موضوعات سبک زندگی اسلامی ایرانی، تربیت دینی و اخلاقی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت هنری و زیبائی شناختی، تربیت علمی و فن آوری، تربیت اقتصادی وحرفه ای، تربیت زیستی و بدنی، جنگ نرم و راههای مقابله با آن و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه را تا پایان بهمن به ادارات آموزش وپرورش شهرستان و منطقه خدمت خود تحویل دهند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش سمنان افزود: از سه اثر برگزیده هر شهرستان و منطقه در همایش استانی هفته تربیت اسلامی تقدیر می شود.

سمینار تخصصی راهبرد کاهش هزینه و افزایش درآمد در سمنان برگزار شد

سمینار تخصصی راهبرد کاهش هزینه و افزایش درآمد در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با همکاری مرکز آموزش اتاق ایران برگزار شد.

در این سمینار یک روزه جمعی از مدیران میانی، کارشناسان دستگاه های اجرایی و دانشجویان داشتند مهرداد کریمی استاد و مدرس روش های بهینه تامین مالی با رویکرد کاهش هزینه و مشاور مدیریت سامانه های کیفیت و کاهش هزینه در مورد راهبردهای کاهش هزینه و افزایش درآمد در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطالب کاربردی ارائه کرد.

به شرکت کنندگان در این سمینار گواهینامه آموزشی اعطا می شود.