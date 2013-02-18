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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۰۸

اخبار کوتاه استان سمنان/

10 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان سمنان صادر شد

10 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان سمنان صادر شد

سمنان–خبرگزاری مهر: صدور 10 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، برگزاری جشنواره تجربیات برتر تربیتی و برگزاری سمینار تخصصی راهبرد کاهش هزینه و افزایش درآمد در سمنان از عناوین اخبار کوتاه امروز استان سمنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از صدور 10 فقره جواز تاسیس برای احداث و راه اندازی واحدهای صنایع فراوری مرتبط با بخش کشاورزی در این استان خبر داد.

رحمت الله کاشی با بیان اینکه این واحدها در بهمن جواز تاسیس دریافت کردند افزود: در این واحدهای تولیدی بیش از 147 میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود و 145 نفر اشتغال زایی نیز به همراه دارد.

وی گفت: از این مجوزها یک فقره در گروه باغی، چهار فقره برای دام و طیور و پنج مجوز در گروه زراعی با ظرفیت تولیدی 14 هزار و 580 تن است و پس از راه اندازی برای فعالیت به 36 میلیارد و 176 میلیون ریال سرمایه در گردش و 40 هزار و 185 تن مواد خام نیاز دارند.

کاشی از تصویب تعداد 19 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نیز در ستاد طرح توسعه بخش کشاورزی در این استان در این مدت خبر داد و افزود: بیش از 293 میلیارد ریال تسهیلات به این طرح ها اختصاص یافته است و برای 646 نفر نیز شغل ایجاد می شود.

جشنواره تجربیات برتر تربیتی استان سمنان برگزار می شود

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش سمنان از برگزاری جشنواره تجارب برتر تربیتی با شرکت مربیان، معاونان پرورشی و مشاوران تربیتی مدارس این استان خبر داد.

حجت اله رستمیان گفت: جشنواره تجارب برتر تربیتی با هدف دستیابی به اندوخته های تجربی مستند معاونان، مربیان و مشاوران مدارس، ترغیب و تشویق حضور در عرصه های پژوهشی، شناسائی و معرفی استعدادها و منابع انسانی در امر تربیتی، توسعه فضای رقابتی سازنده و ارتقای کیفیت خدمات تربیتی برگزار می شود.

وی مربیان تربیتی در کنار مربیان پیشکسوت پس از گذر از فراز و نشیب های سه دهه پر تحول را از جمله وفادارترین سرمایه های اجتماعی نظام دانست و افزود: باید از اندیشه و تجارب آنان که حاصل سالها مجاهدت فرهنگی و تربیتی است استفاده کرد تا در شتاب تحولات فرهنگی و اجتماعی امروز به فراموشی سپرده نشود.

رستمیان افزود: مربیان و معاونان پرورشی و مشاوران تربیتی مدارس استان سمنان می توانند یافته های تربیتی خود را با موضوعات سبک زندگی اسلامی ایرانی، تربیت دینی و اخلاقی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت هنری و زیبائی شناختی، تربیت علمی و فن آوری، تربیت اقتصادی وحرفه ای، تربیت زیستی و بدنی، جنگ نرم و راههای مقابله با آن و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه را تا پایان بهمن به ادارات آموزش وپرورش شهرستان و منطقه خدمت خود تحویل دهند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش سمنان افزود: از سه اثر برگزیده هر شهرستان و منطقه در همایش استانی هفته تربیت اسلامی تقدیر می شود.

سمینار تخصصی راهبرد کاهش هزینه و افزایش درآمد در سمنان برگزار شد

سمینار تخصصی راهبرد کاهش هزینه و افزایش درآمد در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با همکاری مرکز آموزش اتاق ایران برگزار شد.

در این سمینار یک روزه جمعی از مدیران میانی، کارشناسان دستگاه های اجرایی و دانشجویان داشتند مهرداد کریمی استاد و مدرس روش های بهینه تامین مالی با رویکرد کاهش هزینه و مشاور مدیریت سامانه های کیفیت و کاهش هزینه در مورد راهبردهای کاهش هزینه و افزایش درآمد در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطالب کاربردی ارائه کرد.

به شرکت کنندگان در این سمینار گواهینامه آموزشی اعطا می شود.

 

کد مطلب 2001042

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