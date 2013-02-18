به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند اصفهان و گاز خوزستان در چارچوب رقابتهای هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
تماشاگران تیم گیتیپسند استقبال چندانی از این بازی به عمل نیاورده بودند و بر خلاف بازیهای گذشته برای این بازی حدود 800 هوادار در ورزشگاه پیروزی اصفهان حضور داشتند.
محمد کشاورز، بازیکن تیم گیتیپسند به دلیل محرومیت در این مسابقه برای تیم گیتیپسند به میدان نرفت. گیتیپسند به جز این بازیکن غایب دیگری نداشت.
تماشاگران تیم گیتیپسند در نیمه نخست بازی به دلیل شباهت حمید کاشانی، داور دوم بازی با کلینا، داور ایتالیایی او را با این نام تشویق کردند.
تماشاگران گیتیپسند به شدت نگران نتیجه بازی تیمهای صبا و حفاری بودند و تا 20 دقیقه بعد از بازی نیز در ورزشگاه ماندند تا از نتیجه مطلع شوند.
شعار تماشاگران گیتیپسند علیه تیم صبا و اتفاقات رخ داده در دیدار با حفاری خوزستان نیز از دیگر حواشی این مسابقه بود.
اتفاقات بازی صبا و حفاری باعث اعتراض تماشاگران گیتیپسند شده و به همین دلیل تماشاگران شعارهایی در مورد این مسئله سر داده و خواستار پیگیری کمیته انضباطی شدند.
پزشکی که قرار بود به عنوان پزشک بازی در مسابقه باشد، امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان حضور نداشت و مسئولان مجبور شدند پزشک گیتیپسند را به عنوان پزشک مسابقه معرفی کنند.
با وجود اینکه طبق رسم معمول، تماشاگران تیم میزبان خواستار دادن کارت زرد به تیم میهمان میشوند،گیتیپسندیها با توجه به اینکه گاز خوزستان هفته آینده به مصاف صبای قم، رقیب گیتیپسند در کورس قهرمانی بودند، از اینکه داور بازی بازیکنان گاز را اخراج نکرد، تشکر کردند.
این دیدار با نتیجه یازده بر چهار به سود گیتیپسند به پایان رسید.
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