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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۱۰

منابع اماراتی اعلام کردند؛

قراردادهای نظامی امارات برای خرید تسلیحات

قراردادهای نظامی امارات برای خرید تسلیحات

منابعی در امارات از قراردادهای نظامی این کشور برای خرید تسلیحاتی به ارزش یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط ، عبید الکتبی سخنگوی رسمی نمایشگاه دفاعی آیدکس در ابوظبی اعلام کرد: امارات قراردادهای مختلفی به ارزش یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار که شامل خودروهای نظامی آمریکایی به ارزش 381 میلیون دلار و موشکهای روسی و هواپیماهای بدون سرنشین(پهپاد) است به امضا رسانده است.

وی افزود: ارزش کل قراردادهایی که در جریان برپایی نمایشگاه آیدکس 2013 امضا شده بالغ بر 5.2 میلیارد درهم معادل 1.4 میلیارد دلار است.

روزنامه الوسط در ادامه آورده است: این قراردادها شامل خرید 750 دستگاه خودرو نظامی از یک شرکت آمریکا، هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش دویست میلیون دلار، موشکهای روسی به ارزش 116 میلیون دلار و نیز موشکهای هدایت شونده لیزری به ارزش 196 میلیون دلار است.

همچنین امارات قراردادهایی با شرکتهای ایتالیایی، فرانسوی، آمریکایی برای خرید مهمات و سامانه های دفاعی و موضوعات مربوط به تعمیر و نگهداری امضا کرده است.

کد مطلب 2001050

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