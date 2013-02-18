قراردادهای نظامی امارات برای خرید تسلیحات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط ، عبید الکتبی سخنگوی رسمی نمایشگاه دفاعی آیدکس در ابوظبی اعلام کرد: امارات قراردادهای مختلفی به ارزش یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار که شامل خودروهای نظامی آمریکایی به ارزش 381 میلیون دلار و موشکهای روسی و هواپیماهای بدون سرنشین(پهپاد) است به امضا رسانده است.

وی افزود: ارزش کل قراردادهایی که در جریان برپایی نمایشگاه آیدکس 2013 امضا شده بالغ بر 5.2 میلیارد درهم معادل 1.4 میلیارد دلار است.

روزنامه الوسط در ادامه آورده است: این قراردادها شامل خرید 750 دستگاه خودرو نظامی از یک شرکت آمریکا، هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش دویست میلیون دلار، موشکهای روسی به ارزش 116 میلیون دلار و نیز موشکهای هدایت شونده لیزری به ارزش 196 میلیون دلار است.

همچنین امارات قراردادهایی با شرکتهای ایتالیایی، فرانسوی، آمریکایی برای خرید مهمات و سامانه های دفاعی و موضوعات مربوط به تعمیر و نگهداری امضا کرده است.