سارق لوازم خودرو حين سرقت در شهر پرند دستگير شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهيم حسن آبادي اظهار داشت: در پي وقوع چندين فقره سرقت لوازم داخل خودرو در شهر جديد پرند و با توجه به حساسيت موضوع، دستگيري سارق يا سارقان در دستور كار مأموران انتظامي قرار گرفت.

این مسئول گفت: مأموران کلانتري 17 پرند در حين سركشي از موقعيت هاي حساس و آسيب پذير شهر پرند به خودروي زانتيا که به شکل نامناسب و با دربهاي باز پارک بود مشکوک شده پس از استعلام از مرکز فوريتهاي پليسي 110 سرقتي بودن خودرو محرز مي شود.

وی ادامه داد: با مشخص شدن سرقتي بودن خودرو، توجه بيشتر مأموران به اطراف خودرو سرقتي بيشتر شد و تحت مراقبت نامحسوس پليس قرار گرفت تا اينکه پس از چند دقيقه، سارق لوازم داخل خودرو در حال ارتکاب سرقتي ديگر دستگير شد، این متهم در بازجوييهاي پليس به سرقت خودروي زانتيا و 15 فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم، نگهداري اشياء قيمتي و وجه نقد در خودرو را نامناسب دانست و به شهروندان و مالکان خودرو توصيه کرد: به هيچ وجه اشياء قيمتي و وجه نقد خود را در خودرو نگهداري نکنند و وسائط نقليه خود را به سيستم هاي ضد سرقت مجهز کنند.