نظارت جدی بر قیمت کالا و تنظیم بازار/ شبکه ملی زیارت راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر عصر دوشنبه در محل استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه خودم شخصا نظارت می کنم بر عملکرد دست اندرکاران بازار کالا، اظهار کرد: با توجه به گرانی ارز و استقبال مردم از سفرهای کشوری، شهر مقدس مشهد دارای جایگاه شایسته ای است که افزون بر سالهای گذشته، زائر پذیر خواهد بود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر افزایش زائران امام رضا(ع) در نوروز امسال با توجه به گرانی ارز، تصریح کرد: باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا در ایام نوروز و خریدهای نوروزی، قیمت ها کنترل شود و به مردم احجاف نشود.

فروزان مهر با تأکید بر اینکه بازرسی و نظارت بر قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی و احتکار باید مداوم باشد، اظهار کرد: حتماً نظارت جدی باید صورت گیرد و بنده شخصا بر آن نظارت خواهم کرد.

استاندار خراسان رضوی بر ایجاد مکانی دائمی برای ستاد در ایام نوروز و فعالیت شبانه روزی آن تأکید کرد و گفت: تمام مشکلات باید فوری رفع شود و مسئولان با اختیارات کامل در محل این ستاد حضور داشته باشند.

فروزان مهر بر برخورد صحیح و توأم با رأفت دست اندرکاران زائرین، تأکید کرد و افزود: به عنوان خادمان حضرت رضا(ع) باید با برخورد اسلامی و با متانت با زائران حضرت برخورد شود تا شایسته آن امام همام باشد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه های ستاد باید موجبات شادی و شعف زائران و مجاوران را فراهم کند، بیان کرد: دهه فاطمیه خط قرمز ما در ایام نوروز است و تلاش کنید که سبب رنجش زائران و مجاوران را فراهم نکنید.

استاندار خراسان رضوی خواستار برگزاری جشنواره عشایری در مشهد مقدس و در ایام نوروز شد و گفت: این جشنواره می تواند دارای برنامه های جانبی باشد و سبب رشد و اعتلای فرهنگی و آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ خراسان رضوی شود.

فروزان مهر با توجه به ترافیک سنگین خیابانهای اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) خواستار اجرای طرح زوج و فرد خودروها شد و گفت: برنامه هایی در دست تهیه است که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با انتقاد از ایرلاینهایی که در فضای شهر مشهد به تبلیغ پروژه های عمرانی می پردازند، گفت: در فضای معنوی مشهد مقدس باید صلوات خاصه پخش شود و اگر این کار هزینه داشته باشد، استانداری هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بزودی شبکه ملی زیارت راه اندازی شود.