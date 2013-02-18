تولید 111 هزار تن محصول کیوی سالم در مازندران

محمد اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 121 هزار و 266 تن تولید کیوی در باغات کیوی استان، بیش از 111 هزار و 532 تن میوه کیوی سالم و بدون مصرف سم برداشت می شود.

وی تنکابن، عباس آباد، چالوس، بابل، قائم شهر، نوشهر و رامسر را از مهم ترین شهرستان های تولید کننده کیوی در استان عنوان داشت و افزود: بیشترین سطح زیر کشت و تولید این محصول را به خود اختصاص دادند.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از مجموع چهار هزار هکتار سطح زیر کشت باغات کیوی مازندران، سه هزار و 996 هکتار به کشت محصول سالم و بدون مصرف سم اختصاص دارد.

مازندران، قطب تولید کیوی کشور است.