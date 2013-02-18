نمایشگاه سوغات و هدایا در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور مسئولان محلی نمایشگاه سوغات و هدایا به منظور دسترسی آسان مردم به صنایع دستی و سوغات شهرستانها در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین آغاز به کار کرد.



در این نمایشگاه که در فضایی به مساحت دو هزار مترمربع برپا شده تولیدکنندگانی از استانهای تهران، اردبیل، کرمانشاه، یزد، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمان، فارس، گیلان، همدان، زنجان، قزوین، خراسان رضوی، قم، اصفهان، محصولات خود را در معرض دید و فروش شهروندان قرار داده اند.



انواع شیرینی، ترشی، شکلات، ادویه جات، عسل، تابلوهای نقاشی و وسایل تزئینی، کریستال، لوازم کودک، محصولات خوراکی با تخفیف در 75 غرفه عرضه شده است.



نمایشگاه سوغات و هدایا تا ششم اسفند ماه برای بازدید علاقمندان دایر است و شهروندان می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 21 از آن دیدن کنند.

