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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۵۵

هدایتی خواستار شد:

مازندران پایلوت کارآفرینی کشور شود

مازندران پایلوت کارآفرینی کشور شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سرمایه اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: مازندران باید به عنوان پایلوت کارآفرینی کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین هدایتی عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی خانواده کار آفرین و زنان فناور بار رویکرد منطقه ای در ساری اظهار داشت: کار آفرینان به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی در کشور محسوب می شوند.

 

وی افزود: اقتصاد کشور با منافع ابرقدرت ها در تضاد بوده و یک اقتصاد ساده مبتنی بر جهان بینی استوار است.

 

هدایتی گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی دو اصل مهم و اساسی وجود دارد که یکی بحث مردمی کردن اقتصاد و دیگری آن است که اقتصاد به شکل فردی و خانوادگی سازماندهی پیدا کند.

 

وی بیان داشت: بحث مردمی کردن اقتصاد که بر مزیت و توانمندی نیروهای انسانی استوار بوده و هیچ تحریم و تهدیدی نمی تواند بر ان خدشه ای وارد کند.

 

هدایتی افزود: کسب و کار و کار آفرینی را با تاکید بر اشتغال خانگی توسعه و ترویج می دهیم و توجه ویژه ای به دانش آموختگان و کارآفرینان خواهیم داشت.

کد مطلب 2001060

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