مازندران پایلوت کارآفرینی کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، پروین هدایتی عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی خانواده کار آفرین و زنان فناور بار رویکرد منطقه ای در ساری اظهار داشت: کار آفرینان به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی در کشور محسوب می شوند.

وی افزود: اقتصاد کشور با منافع ابرقدرت ها در تضاد بوده و یک اقتصاد ساده مبتنی بر جهان بینی استوار است.

هدایتی گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی دو اصل مهم و اساسی وجود دارد که یکی بحث مردمی کردن اقتصاد و دیگری آن است که اقتصاد به شکل فردی و خانوادگی سازماندهی پیدا کند.

وی بیان داشت: بحث مردمی کردن اقتصاد که بر مزیت و توانمندی نیروهای انسانی استوار بوده و هیچ تحریم و تهدیدی نمی تواند بر ان خدشه ای وارد کند.

هدایتی افزود: کسب و کار و کار آفرینی را با تاکید بر اشتغال خانگی توسعه و ترویج می دهیم و توجه ویژه ای به دانش آموختگان و کارآفرینان خواهیم داشت.