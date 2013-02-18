ارائه اطلاعات مرتبط با اقتصاد اسلامی به عموم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رائفی پور شامگاه دوشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی در دانشگاه پردیس گرگان افزود: من به این رویه اقتصادی در کشور مشکوکم، چراکه بزرگترین خیانت های اقتصادی در کشور ما در حال انجام است و مردم به دلیل نداشتن اطلاعات کافی اقتصادی متوجه این موضوع نمی شوند.

وی اظهار کرد: اقتصاد مسئله بسیار مهمی بوده و همه ما اثرات اقتصاد را در زندگی خود می بینیم، کشور ایران در حوزه اقتصادی جزو 20 کشور اول دنیا است ولی ما نمی توانیم این مسئله را حس کنیم و باید در حوزه اقتصادی کاری کنیم که اقتصاد کشور بالنده شود.

وی گفت: مهمترین نکته در کشور ما اینست که مردم ما از لحاظ فهم اقتصادی در سطح بسیار پایینی قرار دارند و حتی دانشجویان رشته های مرتبط با اقتصاد نیز از لحاظ فهم اقتصادی در فقر به سر می برند و این مسئله موجب شده بسیاری از طرح های اقتصادی که در کشور می خواهد اجرا شود به دلیل اینکه برای مردم قابل هضم نیست با مشکلات فراوانی روبرو شود.

رائفی پور بیان کرد: متاسفانه اطلاعات جامعه در حوزه اطلاعات دینی اقتصادی نیز بسیار پایین است و بسیاری از مردم با مبانی دینی که درباره اقتصاد است آشنایی ندارد و این مسئله گاهی باعث می شود حرام و حلال در زندگی و کسب و کارشان وارد شود.

وی افزود: مسئله اقتصاد چیزی است که همه با آن درگیر هستند و دروس مربوط به آن باید در دانشگاه ها و مدارس جزو دروس عمومی قرار بگیرد و مراکز آموزشی اطلاعات ابتدایی لازم در زمینه اقتصاد و مباحث دینی اقتصادی را در اختیار افراد قرار دهند.

رائفی پور بیان کرد: در کشور ما دین و ولایت با اقتصاد گره خورده است، در قرآن به زکات، خمس و مسائل اقتصادی از این دست سفارش شده و مگر می شود ما زکات را که یک اصل اقتصادی است را نفهمیم. در اسلام هم انفاق و هم نفاق را داریم که ریشه هر دو کلمه از نفق است یعنی کسی که انفاق تمی کند در حال نفاق است.

وی اظهار کرد: برخی افراد کم اطلاعی جامعه در زمینه اطلاعات دینی استفاده کرده و مطالب غلط را به خورد مردم می دهند، برخی می گویند، فقر، فخر است که این کاملا غلط است چرا که اسلام به دنبال ایجاد رفاه اقتصادی است، اسلام مخالف داشتن اموال زیاد نیست بلکه می گوید اموال دنیوی امانتی است در دست انسان ها و افراد نباید به آن دلبستگی زیاد داشته باشند.

وی افزود: با مطرح شدن مسائل نادرست بعضی ها فکر می کنند در اسلام صحبت از فقر و بدبختی است در صورتی که اینگونه نیست و اسلام با فخر فروشی با مال دنیا مخالف است.