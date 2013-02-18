انتخابات کمیته مشورتی بانوان مهندس لرستان برگزار شد

علی حیدر عبدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات کمیته مشورتی بانوان مهندس استان برای نخستین بار به ابتکار سازمان نظام مهندسی لرستان برگزار شد.

وی با اشاره به عضویت بیش از 800 مهندس زن در نظام مهندسی لرستان بیان داشت: با توجه به توانمندی بانوان مهندس در رشته های مختلف تصمیم به راه اندازی این کمیته در راستای استفاده از این ظرفیت مهم گرفتیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان لرستان ادامه داد: با تشکیل این کمیته به دنبال این هستیم که از توانمندی مهندسان خانم در ارائه خدمات بهتر مهندسی به بانوان و همچنین اتخاذ راهکارهای مناسب در راستای پیگیری مسائل و حقوق بانوان مهندس گام برداریم.

عبدی پور با بیان اینکه این کمیته از این پس به عنوان یکی از کمیته های تاثیرگذار نظام مهندسی ایفای نقش خواهد کرد، افزود: این کمیته برای نخستین بار است که از ابتدای راه اندازی سازمان نظام مهندسی در استان تشکیل می شود و امیدواریم از جلسات مشورتی این کمیته در راستای فعالیتهای سازمان و همچنین مصوبات هیئت مدیره نهایت استفاده را بتوان کرد.

وی با اشاره به کاندیدا شدن 16 نفر برای نخستین دوره انتخابات کمیته مشورتی بانوان مهندس، یادآور شد: از این تعداد هفت نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.