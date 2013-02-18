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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۴۸

احمدی اعلام کرد:

74 مقاله علمی در جشنواره منطقه ای نماز ارائه شد

74 مقاله علمی در جشنواره منطقه ای نماز ارائه شد

آمل - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی جشنواره منطقه ای نماز گفت: 74 مقاله علمی در جشنواره منطقه ای نماز ازائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی احمدی عصر دوشنبه در جشنواره منطقه ای نماز و نمایشگاه آثار علمی، فرهنگی و هنری استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاههای آزاد منطقه سه اظهار داشت: در هفتمین دوره این جشنواره تعداد 12 واحد دانشگاهی منطقه سه کشور در هشت رشته" خوشنویسی، گرافیک، صنایع دستی، فیلم ، عکس، نقاشی، رایانه وارائه مقاله باهم رقابت کردند.

 

دبیر اجرایی این جشنواره گفت: 74 مقاله علمی از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه سه کشور در موضوع های مختلف نماز به دبیرخانه این جشنواره ارسال وصاحبان سه مقاله برتر انتخاب شدند.

 

احمدی افزود: از سه نفر برتر هر رشته این جشنواره نیز تجلیل و برترین ها به مسابقات سراسری استادان، کارکنان ودانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی اعزام خواهند شد.

 

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی،  توجه جدی به نماز اول وقت را در مدیریت جدید دانشگاه آزاد را اقدامی ارزشمند خواند و گفت: خوشبختانه استقبال دانشجویان هم نسبت به انجام فریضه نماز اول وقت ونیز برگزاری مراسم های مذهبی در طول سال قابل تقدیر و خودجوش است.

 

حجت الاسلام علی اصغری افزود: توجه ویژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت آملی به اهتمام در برگزاری مباحث نماز و موضوعات فرهنگی در بین دانشجویان سبب شده تا این واحد دانشگاهی در چند سال اخیر رتبه برتری منطقه ای و کشوری را کسب کند.

 

وی، نماز را محبوب با خدا و این محبوبیت و عبادت در نزد خداوند را یک افتخار دانست و گفت: انجام و توجه به فریضه دینی نماز انسان را از ناهنجاریهای اجتماعی، خودسازی انسان و بسیاری از مسائل دیگر تاثیر مستقیم و تعیین کننده دارد.

 

جشنواره منطقه ای نماز و نمایشگاه آثار علمی، فرهنگی و هنری استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه سه کشور  دوشنبه با تجلیل از برترین ها در دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی به پایان رسید.

کد مطلب 2001063

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