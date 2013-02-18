ظرفیت های بالقوه زنان کارآفرین مازندران بارور شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی خانواده کارآفرین و زنان فناور با رویکرد منطقه ای در ساری اظهار داشت: کار آفرینی مقوله بسیار مهمی بوده که باید ساعت ها در مورد آن بحث کرد.

وی افزود: خانواده می تواند بر رونق و توسعه اقتصادی کشور اثر مثبت و منشا تحولات عظیمی در جامعه باشد.

معاون عمرانی استانداری مازندران یادآور شد: مقوله کار آفرینی از ظرفیت بسیار دقیق و خاصی برخوردار بوده و باید از این ظرفیت بزرگ استفاده بهینه شود.

هاشمی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی خانواده کار آفرین و زنان فناور با رویکرد منطقه ای در مازندران گفت: باید در این جشنواره تفکری در استان نهادینه کنیم که همه خانواده ها بتوانند کارآفرین باشند و زنان فناور از خلاقیت خود در عرصه کار و اشتغال استفاده کنند.

وی بیان داشت: بسیاری از کشورهای صنعتی جهان کار و زمینه توسعه را از خانواده آغاز کرده و زیر بنای کار را در خانواده جستجو می کنند.

هاشمی با بیان اینکه خانواده از پتانسیل بالا و توانمندی زیادی در عرصه کار آفرینی برخوردار است،گفت: عزم استان جزم بوده که این فکر و ظرفیت بوجود آمده زنان فناور را به فعلیت تبدیل کند.