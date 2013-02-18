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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۵۱

هاشمی خواستار شد:

ظرفیت های بالقوه زنان کارآفرین مازندران بارور شود

ظرفیت های بالقوه زنان کارآفرین مازندران بارور شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: ظرفیت های بالقوه زنان کارآفرین استان در جشنواره های کارآفرینی، بارور شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی خانواده کارآفرین و زنان فناور با رویکرد منطقه ای در ساری اظهار داشت: کار آفرینی مقوله بسیار مهمی بوده که باید ساعت ها در مورد آن بحث کرد.

 

وی افزود: خانواده می تواند بر رونق و توسعه اقتصادی کشور اثر مثبت و منشا تحولات عظیمی در جامعه باشد.

 

معاون عمرانی استانداری مازندران یادآور شد: مقوله کار آفرینی از ظرفیت بسیار دقیق و خاصی برخوردار بوده و باید از این ظرفیت بزرگ استفاده بهینه شود.

 

هاشمی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی خانواده کار آفرین و زنان فناور با رویکرد منطقه ای در مازندران گفت: باید در این جشنواره تفکری در استان نهادینه کنیم که همه خانواده ها بتوانند کارآفرین باشند و زنان فناور از خلاقیت خود در عرصه کار و اشتغال استفاده کنند.

 

وی بیان داشت: بسیاری از کشورهای صنعتی جهان کار و زمینه توسعه را از خانواده آغاز کرده و زیر بنای کار را در  خانواده  جستجو می کنند.

 

هاشمی با بیان اینکه خانواده از پتانسیل بالا و توانمندی زیادی در عرصه کار آفرینی برخوردار است،گفت: عزم استان جزم بوده که این فکر و ظرفیت بوجود آمده زنان فناور را به فعلیت تبدیل کند.

کد مطلب 2001066

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