مردم مبانی شادنکردن دشمن را می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شامگاه دوشنبه در جمع مردم گرگان در حسینیه دزیانیها افزود: انتظار مردم از مسئولان است که هر مسئولی که سخن می گوید، باید حساب کند که این سخن او چقدر به تولید ثروت، ارتقاء معنویت وسرافرازی ایران منجر می شود.

وی ادامه داد: سخن امروز، سخن از اداره موفق تر کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برگرفته از آرمان های انقلاب اسلامی است و انتخابات فرصتی است تا هر کس دیدگاه ها وراهکارهای خود را دراین عرصه عرضه بدارد.

متکی تصریح کرد: موضوع مهم انتخابات سال آینده را برای خودم در دستور بررسی قرار دادم و ولعی برای ورود نداشتم مگر اینکه برای آمدن یا نیامدن نفع و ترجیح بیشتر برای کشور، مردم و انقلاب وجود داشته باشد.

بررسیهای ورود به انتخابات را اعلام می کنم

وی اظهار داشت: برای بنده بررسی هایم به پایان رسیده است و طی هفته آینده در قالب مکتوبی خطاب به همه خانواده های ایرانی آن را منتشر می کنم .

ارائه گفتمان جدید بازی با الفاظ است

وی بیان داشت: امروز ما در کشور درکلیات مشکلی نداریم، اینکه هر کسی بگوید ما باید گفتمان جدیدی ارائه دهیم؛ بازی با الفاظ است، یک گفتمانی چهار سال پیش از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد که گفتمان پیشرفت وعدالت است و بقیه گفتمان ها نیز باید ذیل همین گفتمان پیشرفت وعدالت باشد و دولت ها باید بدانند و متوجه باشند چطور می توان هزینه کشورداری را کمتر کرد.

وی ادامه داد: امروز همه تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و بخش خصوصی این سوال را مطرح می کنند که ما چگونه می توانیم هزینه تولید را کاهش دهیم وکیفیت را بالاتر ببریم وامروز مدیریت مدرن جهانی به دنبال استفاده از ظرفیت های همه جانبه است وکشورداری نیز امروز عرصه تجربه بشری است.

وی با بیان اینکه ما در مقاطعی دچار صرف انرژی هایی شده ایم که ضرورتی نداشت چون هم افزایی را تجربه نکرده ایم وهمه ظرفیت هایی که داشته ایم را زیاد به آن نپرداخته ایم گفت: ما در کشور ظرفیت عظیمی چون ولایت فقیه ، دولت، مجلس ومردم را داریم وهمراهی وهم افزایی این ظرفیت ها در یک راهبرد کلان در جهت آرمان های امام راحل می تواند از فوت فرصت ها جلوگیری کند .

نیازمند تحلیل انقلاب هستیم

وی بیان داشت:در 34 سالگرد انقلاب ما در کنار تجلیل از انقلاب، نیازمند تحلیل از انقلاب هم هستیم و هم داشته ها و ظرفیت ها وهم گام های بلند و مثبتی که در راه ارتقای جایگاه انقلاب واین کشور برداشته شده است را قدر بدانیم وبر اشتباهات با نگاهی نقادانه وسازنده نظر بیفکنیم ومسئولین را در هر رده به واسطه آن اشتباهات که قابل اغماض است ببخشیم واما درجایی که ازم است استنطاق کنیم .