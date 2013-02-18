تيم شهریار در مسابقات فوتسال جشنواره فجر قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتسال جشنواره فجر 91 استان تهران که به میزبانی حوزه شمال شرق برگزار شد، با قهرماني تيم شهریار به پايان رسيد.

مسابقه فینال و رده بندی بازيها در ورزشگاه شهدای شمیران نو انجام شد كه طي آن، تیمهای شهریار، شمیرانات و قرچک به ترتیب به مقام های اول تا سوم رسیدند.

دیدار مسئولان جمعیت هلال احمر استان تهران با دبیر کل جمعیت هلال احمر

دکتر شبر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران به همراه شورای معاونین این جمعیت، با دکتر عباسی، دبیر کل جمعیت هلال احمر، دیدار و گفتگو کردند، در این دیدار، گزارشی از فعالیت های استان به دبیر کل ارائه شد و این مسئول نیز ضمن سخت دانستن فعالیتها در جمعیت هلال احمر استان تهران، راهنمائیهای لازم را ارائه داد و آمادگی خود را جهت همکاری در راستای تسهیل فعالیت های این استان، اعلام کرد.

همچنین در مراسمی دیگر و در راستای برقراری ارتباط و تعامل فعال و تاثیرگذار با مسئولین ستادی و روسای سازمان های جمعیت هلال احمر، مظفر رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و هیات همراه در جلسه ای با حضور شورای معاونین و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران حضور یافت و با نکته نظرات و مباحث مطرح شده توسط مسئولان ذیربط در استان آشنا شد و به بررسی مسائل و مشکلات موجود و راهکارهای احتمالی پرداخت.

اجرای 1660 میلیارد تومان پروژه در حوزه راه و شهرسازی استان تهران

استاندار تهران حجم پروژه های در دست اجرا در راه و شهرسازی استان تهران را کم سابقه و بی نظیر دانست و اظهار داشت: شور و شعف مردم در خانه دار شدن به خصوص زوجهای جوان به یاد ماندنی است و از رسانه ها، خبرگزاریها و سایتهای خبری میخواهم تا در به تصویر کشیدن این امید و شعف با جدیت بیشتری عمل کنند.

مرتضی تمدن با یاد آوری افتتاح 22 هزار و 600 واحد مسکن مهر استان تهران طی هفته گذشته در شهرستان اسلامشهر، افزود: این حجم عظیم از کار شاید در حرف و فقط به زبان آسان باشد و بخوبی میدانیم که مجموعه خدوم دولت علی رغم تحمل فشارها و سختی های تحریم در حال سازندگی است و مردم فهیم و بصیر ایران با هوشیاری مسائل را دنبال می کنند والبته این صلابت و ایستادگی در پای آرمانهای رهبری و انقلاب را در 22 بهمن ماه امسال بار دیگر به جهانیان نشان دادند.

220 برگزیده نهضت ملي حفظ قرآن کريم در اسلامشهر تجلیل شدند

مسئول اداري و مالي تبليغات اسلامي اسلامشهر با اعلام اين خبر اظهار داشت: در اين همايش که با حضور حجت الاسلام نوروزي، امام جمعه شهرستان اسلامشهر، حجت الاسلام کنگرلو، سرپرست تبليغات اسلامي اسلامشهر، محمد جواد آخوندي معاون فرهنگي و هنري اداره کل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران و چهره هاي سرشناس قرآني برگزار شد، از تلاش هاي 220 نفر از برگزيدگان نهضت ملي حفظ قرآن کريم در اين شهرستان تجليل شد.

در ادامه این همایش حجت الاسلام نوروزي نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهرستان اسلامشهر، ضمن تاکيد بر اهميت حفظ قرآن کريم، با اشاره به آيات و روايات مکرر مبني بر ارزش و اهميت اين کار، توسعه نهضت ملي حفظ قرآن را مهم و ارزشمند توصيف کرد و گفت: حافظان قرآن کريم منزلت ويژه اي در پيشگاه خدا دارند و تکريم و احترام به آنها ضروري است.

همچنین، مدير آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر نيز با معرفي اين شهرستان به عنوان مهد قرآن در استان تهران، گفت: اسلامشهر به واسطه برخورداري از جوانان و نوجوانان با استعداد در زمينه هاي قرآني و حضور اساتيد و فرهنگيان نخبه در حوزه قرآن يکي از قطب هاي قابل توجه علوم قرآني و حفظ در استان تهران به شمار مي رود.

محمود قنبرزاده با اشاره به مقام هاي کسب شده توسط قاريان و حافظان اسلامشهري در مسابقات مختلف داخلي و بين المللي، اين مساله را نشان دهنده ظرفيت هاي بالاي اين شهرستان در زمينه هاي قرآني دانست و بیان کرد: آموزش و پرورش اسلامشهر همه همت و تلاش خود را صرف توسعه و رونق فعاليت هاي قرآني مي کند.

ديدار سرپرست تبليغات اسلامي اسلامشهر با امام جمعه جديد واوان

در اين ديدار، در ابتدا کنگرلو با تبريک انتصاب وی به عنوان امام جمعه واوان گزارشي از برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، قرآني، تشکل هاي ديني، هيئات مذهبي، کانون مداحان و روحانيون مستقر ارائه و آمادگي اداره تبليغات اسلامي را در خصوص هماهنگي برنامه هاي فرهنگي و ديني منطقه واون با امام جمعه اعلام کرد.

حجت الاسلام موسوي امام جمعه واوان نيز با تشکر از حضور سرپرست تبليغات اسلامي اسلامشهر گفت: سازمان تبليغات اسلامي يکي از نهادهاي يادگار حضرت امام (ره) و با امکانات کم کارهاي بزرگي را انجام داده است.