آموزش اطفا حریق به دانش آموزان و مهدهای کودک فردوسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم نفریه اظهار داشت: این اقدام در راستای توسعه آموزش‌های شهروندی در زمینه امدادرسانی صورت گرفته است و آموزش‏ها نیز به صورت دوره ای با هدف آشنایی با اقدامات اولیه در ایمنی، پیشگیری و نحوه استفاده از تجهیزات ویژه آتش ‏نشانی اجرا می‏شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این کلاسها در مواقع خطر و بحران می‏‏تواند نقش موثری در کمک به آموزش‌‏دیدگان ایفا کند، افزود: هم ‏اکنون این کلاس‏ها که در سطح مدارس و مهدهای کودک سطح شهر برگزار می‏شود، به افزایش آگاهی کودکان و دانش آموزان و آشنایی با کپسول‏های آتش ‏نشانی و انواع حریق‏های شیمیایی پرداخته است.

اختتامیه لیگ تکواندو ملارد برگزار شد

لیگ تکواندو شهرستان ملارد یادبود استاد شهید حاج احمد اشرف، به پایان رسید، در این لیگ هیئت تکواندو ملارد نتایجی کسب کرد که بدین ترتیب در پایان بازیهای لیگ نونهالان، آکادمی تکواندو با کسب ۱۷ امتیاز به مقام اول، صفا دشت با ۱۷ امتیاز به مقام دوم، شهید ثمری با ۱۵ امتیاز به مقام سوم و کیارزم با ۱۱ امتیاز به مقام چهارم رسیدند.

همچنین، در پایان بازیهای لیگ خردسالان، جنوب غرب با کسب ۲۵ امتیاز مقام اول، هلال احمر ملارد با ۲۴ امتیاز مقام دوم، آکادمی تکواندو با ۲۲ امتیاز مقام سوم و شفق با ۱۶ امتیاز مقام چهارم را کسب کردند، در بازیهای لیگ نوجوانان نیز باشگاه یاری با ۱۵ امتیاز در مقام اول، شفق با ۱۴ امتیاز در مقام دوم، آکادمی تکواندو با ۱۳ امتیاز در مقام سوم و تیم شهید حاج احمد اشرف با ۹ امتیاز در مقام چهارم قرار گرفتند.

کاپ اخلاق نیز به تیمهای ایلیا، سلحشوران و شهرداری اندیشه تعلق گرفت، در پایان این مسابقات به تیمهای برتر کاپ و حکم و همچنین هدایای نقدی پرداخت شد.

دوره آموزشی مداحی اهل بیت (ع) در شهریار برگزار شد

دوره آموزشی مداحی اهل بیت (ع) با همکاری موسسه فرهنگی قرآنی موعود (عج) در شهریار برگزار می شود که این دوره از کلاسها که با هدف آموزش کار خود را آغاز کرده است و تلاش دارد با ارائه ی آموزش هایی نظیر، مقتل خوانی، صدا سازی، آشنایی با اشعار و اخلاق مداحی، گام موثری در جهت افزایش سطح فنی و علمی هنرجویان این رشته بردارد.

این دوره ها ویژه دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است که سعی دارد با استعداد یابی از بین هنرجویان، مسیر این راه را برای علاقمندان هموار سازد تا در آینده بتوانند این رشته را به طور حرفه ای دنبال کنند، علاقمندان برای ثت نام میتوانند به موسسه فرهنگی قرآنی موعود (عج) مراجعه کنند.

اهميت توليد و صنعت در اشتغالزایی و کاهش آسیب های اجتماعی

معاون برنامه ريزي و اداري مالي فرمانداري اسلامشهر با تاکید بر اهميت توليد و صنعت درایجاد اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: مسئولين با حمایت تولید کنندگان و صاحبان صنایع می توانند منشا آثار خیر و برکت زیادی در جامعه و کشور شوند.

محمد رضا موفق در ادامه با اشاره به تحریم های سنگین دشمنان افزود: دشمنان با وضع تحریم های پیاپی درصدد کوتاه آمدن جمهوری اسلامی از موازین اصولی و اسلامی خود هستند و تنها با سختی و تفکر و مدیریت درست می شود از این بحران ها عبور کرد.

اجرای طرح توسعه شبستان امامزاده حضرتین(ع) شهر قدس

در راستای طرح جامع بازسازی و نوسازی بقاع متبرکه، شبستان امامزاده حضرتین(ع) شهر قدس توسعه می یابد، طرح توسعه شبستان امامزاده حضرتین (ع) شهر قدس از نیمه اول سال 91 آغاز و سال 94 خاتمه خواهد یافت.

این شبستان که در حال ساخت است با مساحتی بالغ بر دو هزار و 500 متر مربع است و طرح توسعه شبستان امامزاده حضرتین(ع) با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان اجرا می شود، این طرح که تاکنون 15 درصد پیشرفت داشته و نزدیک به 10 میلیارد ریال نیز هزینه شده است.