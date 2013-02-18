استقرار دبیرخانه دائمی کلینیک کسب و کار در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بلباسی عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی خانواده کارآفرین و زنان فناور بار رویکرد منطقه ای در ساری اظهار داشت: شعبه های مختلف کسب و کار در استان دایر خواهیم کرد تا از ظرفیت دانش آموختگان که به دنبال شغل مولد هستند استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه امروز در کشور از فرهنگ صحیح کار فاصله داریم،گفت: به دلیل ا همگی درگیر اشتغال هستیم و بسیاری از افراد به دنبال کار راحت و پشت میز نشینی هستند.

رئیس پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به اینکه فرهنگ کار بایداز مراکز علمی و دانشگاهی آغاز شود ، اظهار داشت: اگر دانش آموختگان در امر کاریابی فعال نباشند به غیر دانشگاهی امیدی نخواهد داشت.

بلباسی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم اشتغال از دغدغه های جدی بوده است، گفت: یکی از کلید واژه های رفع مشکل اشتغال در جامعه، پرداختم به مباحث فرهنگی است.