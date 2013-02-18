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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۳۰

سایت جدید نماز جمعه بروجرد رونمایی شد

سایت جدید نماز جمعه بروجرد رونمایی شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: در حاشیه جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه بروجرد عصر دوشنبه با حضور مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه لرستان سایت جدید ستاد نماز جمعه شهرستان بروجرد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد در حاشیه این مراسم اظهار داشت: قابلیتهای سایت نماز جمعه سبب شده است که این سایت ارتقاء قابل توجهی داشته و مورد استقبال علاقمندان قرار گیرد.

وی افزود: از ابتدای بارگذاری سایت نماز جمعه شهرستان بروجرد تاکنون 500 هزار کاربر از این سایت بازدید کرده اند.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: سایت نماز جمعه بروجرد یکی از موفقترین پایگاههای اینترنتی در بین سایتهای ستادهای نماز جمعه در کشور بوده است.

امام جمعه بروجرد گفت: این سایت دارای بخشهای مختلف است و بخش گالری با هزاران تصاویر و عکسهای به روز در این سایت قرار گرفته است.
 

کد مطلب 2001080

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      درود بر امام جمعه باغیرت بروجرد
    • علی رضا IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود بر امام جمعه عزیز وباغیرت بروجردکه با بی حجابی مبارزه میکند

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