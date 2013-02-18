سایت جدید نماز جمعه بروجرد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد در حاشیه این مراسم اظهار داشت: قابلیتهای سایت نماز جمعه سبب شده است که این سایت ارتقاء قابل توجهی داشته و مورد استقبال علاقمندان قرار گیرد.

وی افزود: از ابتدای بارگذاری سایت نماز جمعه شهرستان بروجرد تاکنون 500 هزار کاربر از این سایت بازدید کرده اند.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: سایت نماز جمعه بروجرد یکی از موفقترین پایگاههای اینترنتی در بین سایتهای ستادهای نماز جمعه در کشور بوده است.

امام جمعه بروجرد گفت: این سایت دارای بخشهای مختلف است و بخش گالری با هزاران تصاویر و عکسهای به روز در این سایت قرار گرفته است.

