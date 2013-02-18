به گزارش خبرنگار مهر جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی در مراسم تجلی اراده ملی سی و یکمین جنشواره بین المللی فیلم فجر گفت: جشنواره فیلم فجر اینقدر حوادث جذابی داشت که خیلی مایل نمی شویم تا برخی ضعف ها را مطرح کنیم اما ناچارم در آخرین ایستگاه این رویداد به چند مورد اشاره کنم.

وی افزود: سینما امروز به شدت مورد حمایت دستگاهها و نهادها است اما نیاز به حمایت جدی دیگری از سوی سینماگران دارد که مورد غفلت واقع شده است. متاسفانه امروز رقابت ها و برخی رفتارهای صنفی به سینما ضربه می زند اما ما امیدواریم کم کم این روحیه اصلاح شود.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: وقتی افراد وارد جشنواره فجر می شوند یعنی همه قواعد آن را پذیرفته اند اما آفت اعتراض به داوری ها هر سال تکرار می شود. اگر اعتراض به داوری دارید بهتر است در مجامع دیگر و رسانه ها رای مد نظر خود را بیان کنند مانند یکی از منتقدان که در یک روزنامه‌ای لیستی از فیلم های مورد نظر خود را منتشر کرد. این کار بهتر از متهم کردن داوران است.

شمقدری در ادامه افزود: اشکال دیگر این است که چرا جایزه اجنبی را بارها بوسه می زنیم و سیمرغ وطنی را خار می کنیم این رفتار پسندیده نیست خصوصا برای کسانی که الگوی جوانان هستند.

وی با اشاره به فیلم مهرجویی گفت: جا دارد از داریوش مهرجویی تشکر کنم. این فیلمساز چند ماه قبل از جشنواره پروانه ساخت خود را دریافت کرد و با سرعت و شوق و ذوق فیلم ساخت و به جشنواره ارائه کرد اما جایزه نگرفت با این حال حرف و حدیثی نیز از او نشنیدیم. این رفتار پسندیده است.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به جایزه جعفر پناهی در جشنواره برلین افزود: ما اعتراض خودمان را به جشنواره برلین اعلام کردیم و فکر می کنیم مسئولان این جشنواره باید رفتار خود را اصلاح کنند. این رفتار در تعاملات فرهنگی و سینمایی درست نیست.

شمقدری تاکید کرد: برخی افراد که اندک هستند بدون مجوز فیلم می سازند و آن را به خارج از کشور ارائه می کنند در حالی که همه می دانند در ایران برای ساختن فیلم و نمایش آن در خارج از کشور باید مجوز دریافت کند. قطعا چنین کارهایی جرم محسوب می شود و رفتار آنها غیر قانونی است اما نظام فعلا در مقابل این رفتار ها صبوری می کند.

وی گفت: سازمان سینمایی حوزه نظامی و انتظامی نیست و برخورد با رفتار غیر قانونی کار ما نیست امیدواریم پس از تشکیل صنوف سینمایی همه بنشینیم و راهکاری پیدا کنیم که چنین اتفاقاتی نیفتد. قطعا فیلم بدون مجوز مورد تایید ما نیست.

رئیس سازمان سینمایی افزود: ممکن است جشنواره بر لین عنوان کند در دفاع از آزادی این کار را انجام داده است اما در همان اروپا گنترگراس در سالهای قبل که جایزه نوبل ادبیات را گرفته بود به جرم یک سخن و حق گویی ضد اسرائیلی تحت فشارهای زیادی قرار می گیرد اما برلین به گونه ای دیگر رفتار می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در اولین فرصت این فیلم را در جمع کارشناسان، سینماگران و اصحاب رسانه می‌بینیم تا متوجه شویم عیار خرس نقره ای برلین چقدر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره برلین که امسال کار خود را با صدور یک بیانیه سیاسی علیه کشورمان آغاز کرده بود، در پایان کار خود جایزه خرس نقره ای بهترین فیلم نامه را به فیلم پرده ساخته حسین پناهی اهدا کرد. پناهی به دلیل فعالیت های خود در یکی دو سال گذشته طبق اعلام مراجع قانونی کشورمان حق ساخت و تولید فیلم در ایران را ندارد و فیلم اخیر خود را هم بدون مجوزهای قانونی ساخته است.