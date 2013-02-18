ستاد نماز جمعه بروجرد از موفق ترین ستادهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاجی پور عصر دوشنبه در ستاد برگزاری نماز جمعه بروجرد در حسینیه اهل بیت این شهرستان افزود: یکی از موفقترین ستادهای نماز جمعه کشور در شهرستان بروجرد است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 700 نماز جمعه در سراسر ایران برگزار می شود، تصریح کرد: در حال حاضر یک و نیم میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد که نشان می دهد اسلام سنگرهای دنیا را فتح کرده است.

وی بیان داشت: حاکمیت اسلام یک الگو بنام انقلاب اسلامی ایران به دنیا ارائه کرده است که این انقلاب حرف زیادی برای گفتن دارد.

حجت الاسلام حاجی پور با اشاره به اقدامات پیامبر درصدر اسلام اظهار داشت: تشکیل حکومت اسلامی، تعیین مسجد به عنوان جایگاهی برای حاکمیت اسلامی، برگزاری نماز جمعه برای معرفی اسلام و معرفی اصل ولایت فقیه به عنوان رمز پیروزی مسلمانان کارهایی بوده که پیامبر(ص) برای حاکمیت اسلام انجام داده است.

امام جمعه بروجرد نیز در ادامه این جلسه بیان داشت: اسلام به مسئله وحدت و اتحاد توجه جدی کرده و همیشه پیروان خود را به همبستگی و دوری از تفرقه دعوت کرده است.

حجت الاسلام حسن ترابی افزود: اسلام وحدت مسلمین را رمز و راز همه موفقیتها و کامیابیها می داند و تفرقه را علت بدبختیهای جامعه می داند.

وی افزود: مهمترین بحث نماز جمعه وحدت بخشی آن است چرا که نماز جمعه اتحاد و همبستگی بین آحاد ملت را تقویت می کند.

حجت الاسلام ترابی اظهار داشت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران وحدت حول محور ولایت و اطاعت امت از ولایت است و تحکیم پایه های ولایت برگزاری نماز جمعه در مصلی ها است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: وحدت میان مسئولان و مردم باعث پیشرفت و اختلاف و تفرقه موجب رکود جامعه می شود.

وی افزود: آنچه که مهم است باید سخنان رهبر انقلاب برای مردم و مسئولین فصل الخطاب باشد و از امروز دیگر نباید کسی در دامن زدن به اختلافات سهیم باشد.

