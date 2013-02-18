به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، "كریستیانو رونالدو" فوتبالیست پرتغالی مبلغ مذكور را پس از انتخاب برای هفتمین بار (بیشتر از هر بازیكن دیگری) در تیم منتخب سال كاربران وب‌سایت uefa.com به عنوان جایزه از اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) دریافت کرد.

"كارولین وِلش بالنتین" مدیر منابع انسانی كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ كه این مبلغ اهدایی را به نمایندگی از این سازمان بشردوستانه دریافت خواهد كرد می گوید: كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از اینكه برای پنجمین سال متوالی این كمک مالی را برای فعالیت‌های توانبخشی جسمی خود در افغانستان دریافت می کند، بسیار خشنود است و این‌كه این فعالیت‌ها (و مهمتر از آن، نیاز به كمک رسانی به افرادی كه اعضای بدن خود را از دست داده‌اند) به عنوان یک اولویت توسط یوفا و ستاره‌‌هایی همچون رونالدو دیده می شود، بسیار مورد تقدیر است.

همچنین رونالدو كه مبلغ مشابهی را نیز در سال 2008 میلادی به كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ اهدا کرده است، گفت: برای من افتخار بزرگی است تا بتوانم به دیگران كمک كنم و این كار بی نهایت مرا خوشحال می كند.

مشاركت یوفا با كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به سال 1997 میلادی بازمی گردد، هنگامی كه گردانندگان فوتبال اروپا خود را ملزم به حمایت از كمپین ضد مین كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ کردند. این پنجمین باری خواهد بود كه كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از چک اهدایی یوفا كه مربوط به انتخاب تیم سال فوتبال توسط كاربران وب‌سایت uefa.com می شود، بهره‌مند می گردد. طی سال‌های گذشته، ستاره‌های تیم فوتبال بارسلونا "لیونل مسی"، "ژاوی هرناندز" و "كارلوس پویول" نیز جوایز خود را به برنامه‌ توانبخشی جسمی كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان اهدا كرده‌اند.

برنامه‌ توانبخشی كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از سال 1988 میلادی در افغانستان به بیش از 90 هزار قربانی مین و دیگر معلولین كمک کرده است. كمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ همچنین در كنار حمایت توانبخشی از افراد معلول، با حمایت مالی از تحصیل، دریافت آموزش‌های شغلی، استخدام و فعالیت‌هایی شغلی كوچک، به این افراد كمک می كند تا نقشی اساسی در اجتماع خود داشته‌باشند.