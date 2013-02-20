شناخت "غُلات" کار پیچیده مورخان/ فرقه "علي اللهي" کشکولی پر از خرافه

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه شناخت غلات از پیچیده ترین کارهای مورخان در طول تاریخ بوده است افزود: هيچ شخص يا گروهي، عنوان غلات را براي خود نمي پذيرد و عقيده خود را غلو آميز نمي داند.

غُلات کساني هستند که درباره شخصيت هاي مهم دچار غلو شده اند

وی در تعریف غلات گفت: در طول تاريخ انسان با فرقه هايي مواجه مي شود که مخالفينشان آنها را غُلات (جمع غالي به معني غلو کننده) مي نامند، اينها کساني هستند که درباره حضرت علي(ع) يا ديگر شخصيت هاي مهم دچار غلو شده اند.

تقوی اضافه کرد: غلات همواره انديشه هاي خود را تا حد امکان به صورت سرّي نگه مي دارند که خود اين امر هم عامل ديگري براي عدم امکان تحقيق دقيق در مورد آن ها مي شد.

شخصیت سازی توسط دشمنان براي تخریب شيعه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان تصریح کرد: امروز آشکار شده است، بسياري از اسم هايي که از آنها تحت عنوان رهبري غلات ياد مي شود، اصلاً وجود خارجي نداشته اند و عمدتاً دشمنان براي محکوم کردن شيعه و اتهام غلو زدن به تشيع اين شخصيت ها را ساخته و پرداخته اند.

وی ادامه داد: اما به هر حال، کساني بوده اند که حضرت علي(ع) يا ديگران را تا حد خدايي بالا مي بردند و چنين کساني هنوز هم وجود دارند که علي اللهي ها نيز از همين گروه ها هستند.

تقوی اظهار داشت: آنها ظاهراً معتقدند که خدا يک بار در قالب مسيح(ع) و بار ديگر در قالب علي(ع) حلول کرده است و ديگر بار در قالب مهدي(عج) ظهور خواهد کرد.

غلات معتقدند که خدا در روح شخص مورد نظرشان حلول مي کند

وی گفت: از مهم ترين خصوصيات مشترک غلات اين است که به ظاهر شريعت وقعي نمي نهند، قائل به تناسخ هستند و همچنين معتقدند که خدا در روح شخص مورد نظرشان حلول مي کند و با او متحد مي شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان تصریح کرد: بسياري از نويسندگان در مورد اين گروه از غلات دچار اشتباه شده و آنها را فرقه اي از تشيع معرفي کرده اند و گفته اند: "غلات، کساني هستند که در تشيع افراط کرده اند".

تقوی اضافه کرد: اگر چه اين تعبير افراط در تشيع تعبير صحيحي نيست، اما چند تفاوت بارز هست که بر اساس آنها به هيچ وجه نمي توان غلات را فرقه اي از شيعه دانست.

وی با بیان اینکه شيعه کساني هستند که قائل به امامت حضرت علي(ع) و جانشيني او پس از پيامبر اکرم(ص) هستند تاکید کرد: حال چگونه مي توان وضع کساني را که قائل به الوهيت حضرت علي(ع) نه امامت وی هستند، افراط در تشيع ناميد؟

انکار سه اصل از اصول عقايد شيعه، يعني توحيد، نبوت و امامت توسط "غلات"

وی گفت: در واقع اينها عملا با اين اعتقادشان، سه اصل از اصول عقايد شيعه، يعني توحيد، نبوت و امامت را انکار مي کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان اظهار داشت: علاوه بر آن شيعه پيرو تعاليم اسلام و ائمه معصوم(ع) است، در حالي که غلات بسياري از تعاليم ائمه (ع) به ويژه در مورد توحيد را زير پا گذاشته اند.

تقوی بیان داشت: از پيامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) احاديث فراواني در مذمت غلو کنندگان و جهنمي بودن آنان ذکر شده است، به طوري که دشمن اهل بيت(ع) و غلو کننده در حق آنها را مثل هم دانسته اند و مسلم است کسي که با دشمن اهل بيت(ع) هم رتبه است، نمي تواند شيعه باشد.

عقايد فرقه علي اللهي(اهل حق) مبتني بر خرافات است

وی با بیان اینکه عقايد فرقه علي اللهي (اهل حق) مبتني بر خرافات است و بنا به گفته خودشان جوهرکشي از تمام اديان است به باورهای آنها اشاره کرد و اظهار داشت: این مسلک، به سلطان سهاک و قبل از او بابا خويشن (مبارک شاه) و ناعوث و حضرت (ع) جنبه خدايي مي‌دهد و نوعی الوهیت نسبت به آنها قائل است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان افزود: در نقد و بررسي اين نوع طرز تفکر که براي خداي متعال همتا و نظيري قائل است، متکلمان اسلامي و حکماي الهي براهين متعددي اقامه‌ کرده‌اند.

تقوی گفت: متکلمان و حکمای الهی گفته اند: "هر گاه فرض کنيم که براي خداي جهان، همتا و نظيري وجود دارد، لازمه‌اش اين است که خداي جهان و همتاي او هر يک از دو جزء مرکب باشند و ترکيب شدن از دو جزء مستلزم نياز و احتياج است و احتياج با خداوندگاري سازگار نيست".

نفي صریح هر گونه نظير و شبيه از خداي متعال در آيه شريفه (ليس کمثله شيء)

وی اضافه کرد: علاوه بر آن، آيه شريفه (ليس کمثله شيء) هر گونه نظير و شبيهي را از خداي متعال به صراحت نفي مي‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان تاکید کرد: اولين مرتبه از مراتب توحيد، توحيد ذاتي است که مي‌گويد: "خدا واحد است، نه مثلي دارد و نه نظيري و نه شبيهي و نه عديلي".

تقوی با بیان اینکه نماز و روزه به شيوه اسلامي در مسلک اهل حق کاملاً مردود است و سلطان سهاک در مسائل عقيدتي تأکيد کرده که روزه سه روز و نياز به جاي نماز قرار دارد اظهار داشت: لذا در حقيقت مصداق دوزخيانند که خداي متعال مي‌فرمايد: "بهشتيان از دوزخيان مي‌پرسند: چه چيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ مي‌گويند: ما از نمازگزاران نبوديم".

وی اظهار داشت: تناسخ و حلول از ارکان اصلي اعتقادات اهل حق، است که مي‌گويند: سرانجام هر صاحب روحي مظهر يا جامه روح ديگري از ماقبل است و انسان بايد هزار مرتبه متولد شود و هر مرتبه در قالبي زندگي کند تا در هزار و يکمين مرحله، بهشتي يا جهنمي شود و هر بار که مي‌ميرد، لازم نيست به صورت انسان ديگري متولد گردد، گاهي به صورت گاو، گاهي به صورت شتر و… به دنيا مي‌آيند.

آثاري از مذاهب مانوي و يهود و مسيحيت در مذهب "اهل حق" به چشم مي‌خورد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان ادامه داد: امّا در مورد حلول مي‌گويند "خداوند به جسد پيامبران، امامان و رهبران اهل حق حلول کرده، به ميان مردم آمده" و گفته است "گهي بنده، گهي خالق که مائيم".

تقوی گفت: در ردّ انديشه حلول و اتحاد گفته‌اند که لازمة اين سخن ترکيب در ذات خداست که ملازم با احتياج است و احتياج در ذات خدا راه ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در يک جمع بندي نهائي به اين نتيجه مي‌رسيم که اهل حق بالاترين غلو را در حق پيشوايان خود قائل هست و اين مسلک جوهرکشي از اديان مختلف وحياني و غيروحياني است و آثاري از مذاهب مانوي و يهود و مسيحيت در مذهب آنها به چشم مي‌خورد.

مذهب "اهل حق" کشکولي است که از هر مسلک و مذهبي يک مطلب اخذ کرده است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان افزود: به تعبير ديگر، مذهب آنها کشکولي است که از هر مسلک و مذهبي يک مطلب اخذ کرده و بدون کمترين توجيه عقلاني يا وحياني آنها را تبليغ مي‌کنند.

تقوی در خاتمه اضافه کرد: اين عقايد نه تنها از ساختار مستحکمي برخوردار نيستند، بلکه در تناقض با هم ديگرند و هيچ تبيين عقلاني را بر نمي‌تابند.