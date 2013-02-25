موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: امسال به دلیل مشکلات مالی که برای ورود فشنگ‌های پینت بال وجود داشت نتوانستم مسابقات لیگ را برگزار کنیم و فقط در یک مرحله رقابتهای بانوان انجام گرفت ولی این مشکل برای سال آینده رفع شده و می توانیم مثل چند سال گذشته مسابقات باشگاهی را برگزار کنیم چرا که تولیدات داخلی فشنگ‌های پینت بال آغاز شده و تست هایی که از فشنگ‌ها صورت گرفته نیز نشان داده که استانداردهای لازم در آن به کار رفته است.

وی ادامه داد: به طور معمول در لیگ باشگاهی کشور بین 20 تا 25 تیم شرکت می کنند که در سال آینده برای نخستین بار قصد داریم رقابتهای گروه B را که به نوعی بخش آماتورها را شامل می شود برگزار کنیم. البته در این مدت جشنواره‌های مختلفی را در بین تیم ها و بازیکنان غیر حرفه ای برگزار کرده ایم و با شروع لیگ هم در بخش بانوان و هم آقایان این مسابقات انجام خواهد گرفت.

دبیر انجمن پینت بال فدراسیون ورزش‌های همگانی در خصوص تجهیزات این رشته نیز گفت: مهمترین وسیله این رشته همان تفنگ است که باید از خارج از کشور وارد کرد چرا که در شرایط کنونی تولید این اسلحه‌ ها مقرون به صرفه نیست. خوشبختانه با وجود افزایش قیمت‌ها در این زمینه به مشکلی بر نخوردیم.