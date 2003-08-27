تصو يرگري كتاب با كامپيوتر ، حق مطلب را ادا نمي كند

مهدي الماسي ، شاعر و نويسنده كودكان و نوجوانان در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : نقاشي كتاب كودك با شيوه هاي گذشته به مخاطب كمك مي كند تا ارتباط بهتري بين او و اثر برقرار شود .

اين شاعرونويسنده ، افزود : بوم ، رنگ و قلم مو به تصويرگر اجازه خلاقيت بيشتري مي دهد و به او جرات بيشتري مي بخشد .

دبير جشنواره هاي فرهنگي ، ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با تاكيد بر ضرورت حضور كتاب در دنياي كودك و سير رشد و تكامل اين گروه از مخاطبان تصريح كرد : متاسفانه برخي از نهادهاي فرهنگي كشور ، بچه ها را فراموش كرده اند و به وادي هاي بزرگسالانه رو آورده اند.

وي كانون پرورش را نيز از اين آسيب مستثني نديده و گفت : در بخش انتشارات كانون ، مدتي است كه قدم هاي مثبتي برداشته نمي شود و عده اي معدود ، فقط كتاب هاي خودشان را براي چاپ ، تصويب مي كنند ، بدون اين كه به نظرات ساير كارشناسان كانون و نويسندگان با تجربه بيرون ، توجهي نشان دهند.

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