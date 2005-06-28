مهدوي عادلي: مهمترين چالش دولت آينده نحوه توزيع درآمد است

محمد حسين مهدوي عادلي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر درباره نحوه تحقق عدالت اقتصادي در ايران گفت : براي رسيدن به اين مهم از آنجا كه دنيا راهكارهاي متفاوتي را تجربه كرده است درنتيجه ايران نيز بايد از اين راهكارها استفاده كند .

وي اضافه كرد : اما اين امر به اين معني نيست كه همه اين روشها را همانگونه كه هست در ايران پياده كنيم، بلكه ايران بايد اين تجربيات را در بومي كرده و با درك كامل مقتضيات و شرايط اجتماعي و سياسي و اقتصادي در ايران به كار برد .

عضو هيات مديره دانشگاه فردوسي مشهد در ادامه افزود : خصوصي سازي يا واگذاري سهام دولت ازمهمترين نكاتي بود كه اكثر كانديداهاي انتخاباتي مطرح كردند؛ چرا كه اين امر مهم خود يكي از مهمترين شرايط براي تحقق عدالت اقتصادي در كشور است .

وي تصريح كرد : با خصوصي سازي دولت مي تواند حجم بدنه خود را كاهش داده و باعث توزيع مناسب وعادلانه درآمدها شود. اما نكته مهم اين است كه اين توزيع درآمد نبايد به صورت نقدي باشد؛ چرا كه تنها باعث ايجاد تورم مي شود .

عادلي شناسايي افراد خانواده هاي زير خط فقر را ازديگر شرايط محقق شدن عدالت اقتصادي در كشور دانست و گفت : دولت بايد بعد از شناسايي اين افراد ، يك مستمري را به عنوان حقوق نه صدقه براي آنها تعيين كند .

وي ايجاد اشتغال را از مهمترين راهها براي تحقق عدالت اقتصادي و فقر زداديي در كشور دانست و گفت : وقتي فرصت شغلي به اندازه كافي در اختيار افراد قرار گيرد مي توان به توزيع مناسب درآمدها نيز دست يافت .

وي درپاسخ به سوال خبرنگار ما مبني براينكه آيا اين اهداف در كشور اصلا قابل تحقق است يا خير، گفت : ايران با درآمدهاي نفتي بالايي كه دارد كشور بسيار ثروتمندي است درنتيجه در ايران بحث كسب درآمد وجود ندارد بلكه مهمترين چالش نحوه توزيع درآمد است كه بسيار ناعادلانه است .

عادلي در ادامه گفت : دولت بايد با استفاده از درآمدهاي نفتي كه سالانه رو به افزايش است در بخش هايي ازصنعت سرمايه گذاري كند كه از ارزش افزوده بالا برخوردار باشند، تا بدين ترتيب توليد ناخالص ملي كشور افزايش يابد و ازسويي ديگر نيز درآمد سرانه نيز با سيستم مالياتي مدون و يا تامين اجتماعي افزايش يابد .

عضو هيات مديره دانشگاه فردوسي مشهد در ادامه سخنان خود گفت : دولت بايد از كساني كه بيش ازحد معمول درآمد دارند ماليات دريافت و به آنهايي كه درآمد چنداني ندارند كمك هزينه بپردازد تا بدين ترتيب توزيع عادلانه درآمد محقق شود .