مهلت ارسال آثار به جشنواره "خلخال در آیینه رسانه" تمدید شد

سیداحمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به ارسال فقط چهار اثر به این جشنواره مهلت این جشنواره تمدید شده و پس از مهلت مقرر قابل تمدید نخواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در چهار محور عکس، خبر، گزارش و مقاله برگزار می شود، افزود: علاقه مندان می توانند عین اثر و یا تصویر آن را به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.

معصومی تاکید کرد: آثار درج شده در خبرگزاری ها به صورت چاپ شده و آثار نشریات محلی به صورت ارسال اصل و تصویر صفحات منتشر شده پذیرفته خواهد شد.

مدیر ارشاد اسلامی خلخال ادامه داد: پس از داوری آثار شرکت کنندگان در جشنواره می توانند عین اثر خود را از دبیر خانه جشنواره بازپس گیرند.

وی در خصوص شرایط ارسال عکس نیز متذکر شد: ابعاد عکسها 20*25 و حداکثر 30*40 بوده و ضروری است در لوح فشرده ارسال شود.

معصومی در خصوص نحوه داوری آثار اضافه کرد: آثاری در جشنواره شرکت داده خواهد شد که در مهلت مقرر به دبیر خانه رسیده باشد و از هر بخش نیز دو اثر به عنوان اثر برگزیده انتخاب و جوایزی به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه زمان داوری آثار نیمه اول اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود، اضافه کرد: زمان دقیق برگزاری جشنواره نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

جشنواره "خلخال در آیینه رسانه" با مشارکت خانه مطبوعات استان اردبیل، فرمانداری خلخال و اداره ارشاد اسلامی خلخال برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند آثار خود را تا پایان فرودین ماه سال آینده به دبیرخانه جشنواره به آدرس شهرستان خلخال، بلوار 17 شهریور، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلخال ارسال و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 04524224091 و04524226991 تماس بگیرند.