حوزه چاپ متولی مشخص ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علمشاهی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از منتخبان صنعت چاپ و تبلیغات آذربایجان غربی افزود: هم اکنون تفاهمنامه مشترك با وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست امضا شد که با امضای آن، جایگاه نهادهای مختلف در این زمینه لحاظ شده و روند فعالیت ها تسهیل می شود.

وی در ادامه از راه اندازی هفت كارگروه ویژه برای بهبود وضعیت چاپ در كشور خبر داد و اظهارداشت: این كارگروه ویژه در راستای بهبود وضعیت چاپ در كشور راه اندازی و در مسائل مختلف این حوزه تصمیم سازی می كند.

علمشاهی اضافه کرد: این كارگروهها كه در بخش های مختلف از جمله بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و دیگر بخش های مهم این حوزه در حال راه اندازی هستند، به عنوان اتاق فكر این صنعت عمل كرده و روند توسعه صنعت چاپ را رصد و در خصوص بهبود وضعیت این صنعت مهم كشوری تصمیم سازی می كنند.

وی همچنین بر افزایش کیفیت صنعت چاپ تاکید و عنوان کرد: نباید اجازه دهیم دیگر كشورهای منطقه در این حوزه از ما فاصله بگیرند و با توجه به چشم انداز 20 ساله تعریف شده، باید در راستای توسعه صنعت چاپ با توان بیشتر حركت كنیم.

علمشاهی با اشاره به اینكه در حال حاضر دویستمین سال ورود ماشین آلات چاپ به كشور را سپری می كنیم، گفت: جایگاه این صنعت در تمامی صنایع كشور به خوبی محسوس است و این امر اهمیت صنعت چاپ را دوچندان می كند.

وی، وضعیت آذربایجان غربی را وضعیتی بسیار خوب در حوزه چاپ دانست و اضافه كرد: در سال گذشته این استان توانست رتبه هفتم را در این صنعت به خود اختصاص دهد كه امیدواریم این رتبه در سال جاری بهبود یابد.

در این آیین از برگزیدگان صنعت چاپ استان در بخش های مختلف قدردانی شد.