به گزارش خبرگزاری مهر، البرز محمدی با اعلام اینکه شرکت های تعاونی تولیدی می توانند به صورت مستقیم از شرکت فولاد مبارکه اصفهان مواد اولیه خرید نمایند، گفت: تاکنون 2 هزار و 616 اتحادیه و تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان با عضویت 877 هزار و 714 نفر و اشتغال زایی 32 هزار و 348 نفر جهت تهیه مواد اولیه،بازاریابی، صادرات و واردات و ارائه خدمات به اعضاء تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی، اظهار داشت: این تشکل ها می توانند از ظرفیت های کارخانجات تولیدی کشور از قبیل فولاد مبارکه در جهت ارتقاء توانمندی و کارایی اعضاء و شاغلین استفاده نمایند. شرکت های تعاونی حوزه فولاد که با مشکل تامین مواد اولیه برای تولید محصول نهایی خویش مواجه بوده اند با پیگیری های به عمل آمده این مشکل تا اطلاع ثانوی مرتفع و تعاونی های تولیدی حوزه فولادی می توانند به طور مستقیم به واحد فروش شرکت فولاد مبارکه جهت تامین و تهیه مواد اولیه یادشده مراجعه و براساس نیاز خویش سهمیه واحد تولیدی را دریافت دارند.