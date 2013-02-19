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۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

گیلان قهرمان مسابقات فوتسال ناشنوایان کشور شد

گیلان قهرمان مسابقات فوتسال ناشنوایان کشور شد

گیلان قهرمان پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضای کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان کشور گرامیداشت دهه مبارک فجر، زیر نظر انجمن فوتسال فدراسیون و با همکاری سازمان بهزیستی که از تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه به میزبانی بابلسر آغاز شده بود امروز با قهرمانی گیلان به پایان رسید، یزد بر سکوی دوم ایستاد و همدان سوم شد. در این دوره از مسابقات 26 تیم از استان های سراسر کشور حضور داشتند و 52 بازی برگزار شد.

در پایان این مسابقات کاپ اخلاق به تیم کرمان رسید و امید صداقتی بهترین داور، مصطفی حیدری (یزد) آقای گل مسابقات، علی شاکری (خوزستان) فنی ترین بازیکن و مصطفی حسینی نیا (مازندران) به عنوان بهترین دروازه بان انتخاب شدند.

کد مطلب 2001841

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