گیلان قهرمان مسابقات فوتسال ناشنوایان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان کشور گرامیداشت دهه مبارک فجر، زیر نظر انجمن فوتسال فدراسیون و با همکاری سازمان بهزیستی که از تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه به میزبانی بابلسر آغاز شده بود امروز با قهرمانی گیلان به پایان رسید، یزد بر سکوی دوم ایستاد و همدان سوم شد. در این دوره از مسابقات 26 تیم از استان های سراسر کشور حضور داشتند و 52 بازی برگزار شد.



در پایان این مسابقات کاپ اخلاق به تیم کرمان رسید و امید صداقتی بهترین داور، مصطفی حیدری (یزد) آقای گل مسابقات، علی شاکری (خوزستان) فنی ترین بازیکن و مصطفی حسینی نیا (مازندران) به عنوان بهترین دروازه بان انتخاب شدند.