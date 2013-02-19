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۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

اجرای نمایش "تن‌ها تن‌ها" تمدید شد

اجرای نمایش "تن‌ها تن‌ها" تمدید شد

اجرای نمایش "تن‌ها تن‌ها" به کارگردانی عابس خلقی با توجه به استقبال مخاطبان تا جمعه 4 اسفند تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش  که  کار خود را از 18 بهمن با بازی اصغر حساس صوفیانی، عابس خلقی، پونه مجتبی و سبا نازی انجیله در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز کرده، با توجه به استقبال و درخواست مخاطبان تا جمعه 4 اسفند در تالار یاد شده میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.

از دیگر عوامل این نمایش 40 دقیقه‌ای، می‌توان به آرش فصیح مدیر تولید، مجید کاشانی طراح پوستر و لیلا ابراهیمی عکاس اشاره کرد.

علاقمندان برای تماشای این نمایش می‌توانند همه‌روزه به استثنا روزهای شنبه از ساعت 17 به تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر مراجعه کنند.

کد مطلب 2001857

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