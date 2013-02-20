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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۰

 توکلی خبر داد:

برگزاری اردوی یک روزه جهادی هلال احمر البرز در مناطق محروم شهرستان اشتهارد

برگزاری اردوی یک روزه جهادی هلال احمر البرز در مناطق محروم شهرستان اشتهارد

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست جمعیت هلال احمر البرز از برگزاری اردوی یک روزه جهادی در  مناطق محروم شهرستان اشتهارد خبر داد.

نیما توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اعضای داوطلب کانون های دانشجویی  و پزشکی جمعیت هلال در اردوی یک روزه جهادی عازم روستای محروم قره تر باق از توابع شهرستان اشتهارد  شدند.

 
وی با اشاره به اهداف شرکت‌کنندگان در اردوهای جهادی جمعیت هلال‌احمر، افزود: هدف شرکت‌کنندگان در اردوهای جهادی یافتن فرصتی برای خودسازی است.
 
سرپرست جمعیت هلال احمر استان البرز تصریح کرد: اردوهای جهادی زمینه ای را برای مسئولان فراهم می سازد تا از نزدیک با مسائل و مشکلات روستاهای محروم  آشنا شده و در جهت رفع مشکلات آنها اقدامات لازم را صورت دهند.
 
توکلی در خصوص جزییات بیشتر این اردوی یک روز نیز بیان کرد: در این اردو گروه 32 نفره ای از کانون های دانشجویی و پزشکی عملیاتی نظیر تست قند و فشار خون، دندانپزشکی و روانشناسی را انجام دادند.
 
این مسئول انجام آموزش کمک های اولیه را از دیگر اقدامات این سازمان در اردوی  یک روز جمعیت هلال احمر استان البرز برشمرد.
کد مطلب 2001900

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