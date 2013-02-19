سطح زندگی سالمندان را ارتقا دهیم

اعظم باخته در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همایش سالمندی و سلامت با هدف ارائه و تبادل آخرین دستاوردها علمی و جدیدترین راهکارها در زمینه سلامت سالمندان برای ارتقای سطح زندگی آنان برگزار شده است.

وی افزود: این همایش اول تا سوم اسفند ماه سال جاری و با برسی ابعاد چهارگانه زندگی سالمندان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در روز اول این همایش به بعد سلامت جسمانی همچون اختلالات جسمی شایع دوران سالمندی، در روز دوم به سلامت روانی همچون اختلالات روحی و روانی دوران سالمندی، در روز سوم به سلامت اجتماعی نظیر مشارکت اجتماعی سالمندان و در روز پایانی به بعد جمعیتی سالمندان پرداخته می شود.

باخته گفت: 470 مقاله در این زمینه به دبیرخانه همایش ارسال شده که در این مقالات 51 و هفت دهم درصد آن به بعد جسمانی، 21 و 9 دهم درصد به بررسی بعد معنوی و روانی، 21 و سه دهم درصد به بررسی بعد سلامت و حدود 5 و یک ودهم به بررسی بعد جمعیتی سالمندان پرداخته شده است.

وی افزود: 120 مقاله از مقالات ارسالی پذیرفته شده که در این چهار روز 37 مقاله به صورت سخنرانی و 86 مقاله بصورت پوستر ارائه می شود.

وی ادامه داد: این همایش دارای 10 امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان بوده و از 10 سخنران ویژه دعوت شده که درآن سخنرانی کنند.

دبیر علمی همایش سراسری سالمندی و سلامت در پایان گفت: در پایان این همایش راهکارها و نظرات جمع بندی شده و در اختیار وزارت خانه قرا رمی گیرد تا به نهادهای دست اندرکار در امور سالمندان ارائه شود.

