علیرضا زرین‌دست فیلمبردار با اعلام این خبر درباره همکاری‌اش با پروژه سینمایی "لاله" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق مذاکراتی که از ابتدای این پروژه سینمایی داشتیم، قرار بود به‌عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی"لاله" در این اثر حضور داشته باشم اما تا چندی پیش هنوز هیچ قراردادی نبسته بودیم.

وی در ادامه افزود: اما با پیشرفت کار و بستن قرارداد حضورم در این پروژه سینمایی قطعی شد و تا اندازه‌ای هم کار فیلمبرداری این اثر سینمایی پیش رفته است. بخشی از داستان فیلم درباره مسابقات اتوموبیلرانی بود که مسابقات آنها قبلا برگزار شده بود و ما ناگزیر بودیم صحنه‌های مربوط به این مسابقات را قبلا ضبط کنیم.

این فیلمبردار سینمای ایران تاکید کرد: ولی در حال حاضر مراحل پیش‌تولید کار در حال انجام است و به زودی وارد مرحله تولید خواهیم شد.

حضور علیرضا زرین‌دست در این پروژه سینمایی در حالی قطعی شده است که برخی از رسانه‌ها از نهایی شدن قرارداد نیکی کریمی و همایون ارشادی به عنوان بازیگران این فیلم خبر داده‌اند. قطعیت حضور این بازیگران در حالی مطرح شده است که پیش از این قرار بود مهناز افشار، لیلا اوتادی، الناز شاکردوست و بهاره کیان افشار در این فیلم حضور داشتنه باشند اما بازی این بازیگران در فیلم سینمایی"لاله" منتفی شد.

عوامل تولید این فیلم سینمایی مشخص شده است و فیلمبرداری این فیلم تا پایان اسفندماه آغاز خواهد شد.