۱۱۰ اتوبوس شهري در قم به كتابخانه مجهز شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، سعید امرالهی در جلسه بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر قم از سازمان اتوبوسراني گفت: در حال حاضر ۲۵۰ دستگاه اتوبوس فعال در سطح شهر توسط بخش خصوصي و ۵۰ اتوبوس نيز توسط اين سازمان به مردم خدمات رساني مي‌كنند.

وي با اشاره به خدمات رساني به رانندگان گفت: به منظور رفاه حال رانندگان بيش از ۷۰ نفر از رانندگان را با خانواده به مشهد فرستاديم تا علاوه بر زيارت با روحيه بالاتري به خدمات رساني بپردازند.

امرالهي ادامه داد: يكي از كارهاي صورت گرفته رنگ آميزي و زيباسازي ايستگاه‌هاي اتوبوس بوده و علاوه بر آن نيز سرويس ويژه آرامستان بهشت معصومه(س) و خط سريع‌السير پرديسان براي خدمات رساني مطلوب‌تر راه اندازي شده است.

وي گفت: به منظور گسترش فرهنگ كتابخاني در شهر، ۱۱۰ اتوبوس شهري را مجهز به كتابخانه كرده‌ايم تا همشهريان بتوانند از كتاب هاي آن استفاده كنند.

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري قم تصريح كرد: از ديگر كارهاي انجام شده راه‌اندازي خطوط شبانه ميدان ۷۲ تن است تا زائران بتوانند با استفاده از آن به مقصد برسند.

وي در خصوص حمايت‌هاي صورت گرفته از بخش خصوصي گفت: شهرداري در سال‌هاي ۸۸، ۸۹ و ۹۰ بيش از ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان به بخش خصوصي براي خدمات رساني به همشهريان براي حمل و نقل اتوبوس كمك كرده است.

امرالهي با اشاره به راه‌اندازي كارت بليط در سطح شهر گفت: تا پايان سال اين طرح ۸۰ درصد اجراي كامل خواهد شد و زيرساخت‌هاي آن نيز فراهم شده است.

بايد رقبت مردم براي استفاده از اتوبوس را بيشتر كنيم

نائب رئيس شوراي اسلامي شهر قم نيز در اين بازديد عنوان داشت: بايد به گونه‌اي شود تا با حمايت از بخش خصوصي رقبت مردم براي استفاده از اتوبوس را بيشتر كنيم.

مجيد اخوان گفت: اين سازمان به عنوان يكي از سازمان‌هاي مهم در حوزه معاونت حمل و نقل است و در طي چند سال اخير هم اقدامات مثبتي انجام داده است.

وي بيان داشت: يكي از اقدامات موثر در اين سازمان، پرداختن به امر برون سپاري و خصوصي سازي بود كه خيز بلندي نيز در اين زمينه برداشته شده است.

نائب رئيس شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به اجرايي شدن طرح كارت بليط گفت: اين طرح نيز يكي از مواردي بود كه با موفقيت اجرا شده و بايد تلاش شود تا به صورت كامل اجرايي گردد.اخوان ابراز داشت: سرعت عمل و ساماندهي كرايه‌ها و همچنين تلاش براي رفع مشكلات از جمله مواردي است كه از مزاياي كارت بليط به شمار مي‌رود.

وي با تاكيد بر موضوع نظارت‌ها گفت: بايد بعد نظارتي در اين سازمان تقويت شود و به گونه‌اي باشد تا بتوانيم خدمات رساني مطلوب تر به همشهريان ارائه كنيم.

بايد مطلوبيت استفاده از اتوبوس را بالا ببريم

رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي شهر قم نيز در بازديد بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر قم از سازمان اتوبوسراني گفت: بايد مطلوبيت استفاده از اتوبوس را بالا ببريم تا براي همشهريان توجيه داشته باشد و بتوانيم ترافيك را كاهش دهيم.

عباس ذاكريان افزود: واگذاري اتوبوس‌ها به بخش خصوصي اقدامي مثبت و ارزشمند بود كه با موفقيت اجرايي شد و بايد در راستاي حمايت از بخش خصوصي براي خدمات رساني مطلوب‌تر تلاش كرد.

وي بيان داشت: بايد به گونه‌اي برنامه ريزي شود تا اقبال مردم براي استفاده از اين ناوگان بيشتر شود و مردم به جاي استفاده از وسائل نقليه شخصي از سيستم حمل و نقل عمومي استفاده كنند.

رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي شهر قم تصريح كرد: براي اينكه اين امر اتفاق بيفتد بايد خدمات رساني مطلوب‌تري به مردم داشته باشيم و در كاهش زمان سفر شهري آنها بكوشيم.

وي با اشاره به خطوط BRT در شهر گفت: اين خطوط اهميت بسياري دارد كه بايد اجرايي شود و بايد بخشي از خيابان به خط اتوبوس اختصاص داده شده تا همشهريان به راحتي از آن استفاده كرده و بتوانند تردد كنند.

ذاكريان با اشاره به موضوع كارت بليط‌ها گفت: اين موضوع نيز اقدام مناسبي در شهر بود اما هنوز به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم كه بايد تلاش‌هاي گسترده‌اي در اين راستا انجام دهيم.