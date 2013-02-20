تخلف آشکار بانک صادرات/ پرداخت وام مسکن مهر 10 درصد بالاتر از مصوبات!

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه از دو ماه پیش این مشکل را از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌کند، اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها مکلفند تسهیلات مسکن مهر را با نرخ سود 4 درصد در روستاها و شهرهای کوچک، 7 درصد مراکر استان‌ها و 9 درصد برای تهران در اختیار متقاضیان قرار دهند اما بانک صادرات بر خلاف این مصوبه عمل می کند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه کیفیت مسکنی که در اختیار متقاضیان دامغانی قرار می گیرد، یکسان است اما تسهیلات بانک صادرات با سود 14 درصد در اختیار 800 نفر از متقاضیان قرار می گیرد در حالی که بیش از 3 هزار نفر از متقاضیان از تسهیلات با سود 4 درصد بهره مند می شوند که این عادلانه نیست.

نماینده مردم دامغان در مجلس، دلیل این امر را سوءمدیریت در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دانست و گفت: با وجود آنکه دو ماه پیش این مشکل را با وزیر اقتصاد طرح شد و برای بانک مرکزی نیز به صورت مکتوب رایزنی هایی انجام گرفت اما آقای حسینی بدون بررسی مشکل به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس آمده بودند و در این رابطه پاسخی نداشتند که قرار شد طی یک هفته مشکل را بررسی و نتایج را اعلام کنند.

رستمیان تأکید کرد: در صورتی که وزیر در مدت زمان مذکور به این مشکل رسیدگی نکنند، سئوال در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.