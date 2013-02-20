به گزارش مهر، حضور وزرا در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از دغدغه های جدی نمایندگان مجلس نهم است. این شورا که یکی از مفاد برنامه پنجم توسعه و در قالب قانون بهبود فضای کسب و کار به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است، به یکی از چالشهای دولت و مجلس نیز تبدیل شده است.

طبق قانون، وزرای صنعت، اقتصاد، کار، کشاورزی، نیرو و نفت و البته رئیس بانک مرکزی باید در جلسات این شورا که هر 15 روز یکبار روزهای دوشنبه برگزار می شود، حضور داشته باشند اما مسئولان مذکور با عدم حضورشان و البته برخی سوءتفاهمات باعث تعطیلی موقتی این شورا به مدت 5 ماه شد.

با وجود آن که انتظار می رفت دور جدید برگزاری جلسات شورا (از اردیبهشت ماه سالجاری) با حضور وزرا از رونق بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد اما بی توجهی مسئولان مذکور نسبت به این حضور، باعث شده که نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس به کرات خواستار پاسخگویی آنان نسبت به دلایل عدم حضورشان در شورا باشند.

هفته سوم بهمن آخرین باری بود که مجلسی ها از وزرا دعوت کردند تا در این رابطه به مذاکره بنشینند اما فقط وزیر صنعت به این دعوت پاسخ داد که البته حضورش نیز با توجه به پاسخ‌هایش بی نتیجه بود. شاید یکی از دلایل رد این دعوت‌ها آن باشد که وزرای مربوطه در محافل مختلف دلایل خود را مطرح کرده اند و پاسخ جدید و قانع کننده دیگری ندارند.

تغییر زمان برگزاری جلسات شورای گفتگو

وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفتگو را نیز برعهده دارد، هفته جاری که برای پاسخگویی به سئوالات 12 نماینده در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته بود، پاسخ جدیدی در میان نمایندگان مطرح کرده است.

محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره اظهارات جدید وزیر اقتصاد به خبرنگار مهر گفت: آقای حسینی مشغله کاری و همزمانی جلسات شورا با جلسات دولت را دلیل اصلی عدم حضور خود در شورا اعلام کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به نقل از وزیر اقتصاد ادامه داد: قرار شد زمان برگزاری جلسات شورای گفتگو با نظر کلیه اعضا شورا به روز دیگری تغییر یابد تا مشکل تداخل رفع شود تا رئیس شورا بتواند در این جلسات حضور یابد.

البته حسینی در جلسات قبلی به نمایندگان گفته بود که به دستور رئیس جمهور در جلسات این شورا حاضر نمی‌شود، چرا که رئیس دولت قانون بهبود و توسعه فضای کسب و کار را قابل قبول نمی‌داند و سایر وزرا نیز بر اساس همین دستور در جلسات شورا شرکت نمی‌کنند تا زمانی که شورای حل اختلاف نظر نهایی خود را در این رابطه اعلام کنند.

غضنفری وزیر صنعت نیز در سخنان متفاوتی در این رابطه اظهار داشته است؛ "من فرصت حضور در جلسات شورا را ندارم. با توجه به کارگروهها، کمیسیونها و شوراهای متعددی که یک وزیر باید در آنها شرکت کند؛ حضور در این جلسات با اولویت بندی انجام می گیرد و بر اساس این اولویت ها قائم مقام یا معاون وزیر حضور می یابد که حضور در جلسات شورای گفتگو نیز از این قاعده مستثنی نیست."

به گفته اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس قرار بود وزرا بار دیگر این هفته برای پاسخگویی به این دغدغه نمایندگان در مجلس حضور یابند اما عبدالکریم رجبی عضو دیگر کمیسیون اقتصادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه حضور وزرای شورای گفتگو در برنامه امروز و فردای مجلس قرار ندارد، تصریح کرد: به احتمال زیاد وزرا هفته آینده در این رابطه به صحن علنی مجلس فراخوانده شوند.

وی حضور وزرا در صحن علنی را نوعی اخطار به دولت دانست و تأکید کرد: اگر دولت معتقد است که نیازی به حضور وزرا در جلسات شورای گفتگو نیست و حضور نمایندگان و معاونین آنها کافی است، باید لایحه ای را جهت اصلاح قانون به مجلس ارائه کند. در غیراین صورت، عدم حضور وزرا در جلسات شورا تخطی از قانون است و وزرا مربوطه باید نسبت به این کوتاهی پاسخ‌های قانع کننده ارائه دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر وزرا باز هم پاسخ کننده‌ای به نمایندگان ارائه ندهند، آیا به آنها کارت زرد داده خواهد شد؟ پاسخ صریحی ارائه نکرد و تنها به گفتن این جمله که حضور وزرا در صحن برای پاسخگویی به این سئوال خود به نوعی کارت زرد تلقی می شود و نمایندگان بعد از استماع سخنان مسئولان مذکور در این رابطه تصمیم گیری خواهند کرد، بسنده کرد.