4 تیم رباتیک دانشگاه آزاد مهدیشهر تأییدیه فنی حضور در مسابقات را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفري چاشمي عصر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد مهدیشهر ضمن اشاره به اینکه تيم هاي روباتيك شبيه سازي فوتبال، شبيه سازي امداد و نجات و مين ياب دستي موفق به اخذ تاييديه گزارش فني و مجوز حضور در مسابقات شد اظهار داشت: اين در حالي است كه چهار تيم ديگر این دانشگاه خود را براي حضور پررنگ در مسابقات بين المللي آزاد ايران كه در فروردين ماه سال آينده با نظارت فدراسيون جهاني در تهران برگزار می شود آماده مي کنند.



وی هدف گذاري شورا را حضور تيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر به عنوان نماينده ايران در مسابقات جهاني سال آينده روبوكاپ در مرداد ماه سال آينده در كشور هلند ذکر کرد و افزود: البته اين تنها گوشه اي از فعاليت هاي اين دانشگاه در زمينه روباتيك است.

سرپرست و عضو شوراي روباتيك دانشگاه ازاد اسلامي واحد مهدیشهر در خاتمه اظهار داشت: در همين راستا آموزش و نشر اين علم در استان، عقد تفاهم نامه با نهاد هاي علمي، امضاي همكاريهاي متقابل دانشگاه و صاحبان صنايع در زمينه مكانيزاسيون و خطوط توليد روباتيكي از ديگر فعاليت هاي صورت گرفته در اين دانشگاه است.