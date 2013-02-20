مدارس از پرداخت قبوض معاف شدند

به گزارش مهر، حمیدرضا حاجی بابایی سه شنبه شب در نشست با فرهنگیان شهرستان نجف آباد در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان اظهار داشت: معلمی یکی از مهمترین صفت های پیامبراکرم(ص) است میتوان که با صفت رحمانیت و مهربانی در این مسیر فعالیت كرد.

وی با اشاره به اهمیت صفت مهربانی، افزود: معلمان باید با روحیه مهربان، عشق به مردم و دانش آموز و با صبر و حوصله در مسیر تعلیم و تربیت گام بردارند که این ویژگی ها زمینه سرعت در این مسیر است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: معلمان نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی مفید برای جامعه دارند که فعالیت های آنان موجب تربیت افرادی برای آینده کشور است.

الزام به پژوهش در تحول بنیادین مورد تاکید است

وی با اشاره به اهمیت پژوهش و تحقیق، تصریح کرد: دانش آموز پژوهشگر نیازمند وجود معلم پژوهشگر برای دانش آموزان است که الزاماتی برای انجام فعالیت های پژوهشی معلمان در نظر گرفته شده است.

وی استفاده از فناوری های نوین در سیستم آموزش و پرورش را در رشد علمی و استفاده از فناوری ها مهم خواند و اظهار داشت: کلیه معلمان و کارکنان در مدارس باید با فناوری های روز آشنا و با این ابزارها فعالیت کنند.

حاجی بابایی یادآورشد: با توجه به تغییر روش تدریس و هوشمند سازی مدارس فراگیری آموزش های کار با فناوری های های جدید وظیفه کارکنان مدارس است.

تمام تلاش برای خدمت به فرهنگیان بسیج شده است

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت شغل معلمی و کار در آموزش و پرورش تمام توان برای خدمت به فرهنگیان در ایام مختلف سال بسیج و فرصت های مختلف برای این کار درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به قبوض انشعابات مدارس، تصریح کرد: مذاکراتی با وزارت نفت و نیرو برای معافیت مدارس از پرداخت قبوض صورت گرفته که در حال حاضر مدارس از پرداخت قبوض آب، برق و گاز معاف هستند.