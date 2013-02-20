16 هکتار فضای سبز در بزرگراه امام علی(ع) مشهد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ضمیری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: منطقه 10 مشهد دارای دو بزرگراه آزادی و امام علی (ع) است که به تناسب و برنامه‌ریزی انجام شده فعالیتهایی در آن انجام خواهد شد.

شهردار منطقه 10 مشهد با اشاره به عملیات احداث فضای سبز و پارک خطی در اطراف میدان و بزرگراه امام علی(ع) تصریح کرد: در حال حاضر پارک خطی از خروجی امامیه تا ورودی بولوار ادیب با مساحت 2.5 هکتار در دست احداث است.

ضمیری بیان کرد: برای اجرای این پروژه بیش از 9 میلیارد و 700میلیون ریال اعتبار در نظرگرفته شده است که اجرای آن تاکنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به فاز دوم این پروژه تصریح کرد: فاز دوم این پروژه که از بولوار ادیب تا بولوار فلاحی ادامه دارد در مساحت دو هکتار نیز احداث خواهد شد.

شهردار منطقه 10 مشهد افزود: درکنار این اقدامات یک مخزن هزار مترمکعبی آب نیز با هدف تامین منابع آبی و حذف آبیاری تانکری در بزرگراه امام‌ علی(ع) در حال نصب است.

ضمیری به بازپیرایی آیلند میانی بزرگراه امام علی (ع) اشاره کرد و در این خصوص گفت: بازپیرایی این بزرگراه حدفاصل میدان امام علی(ع) تا میدان امام حسن(ع) به منظور افزایش زیبایی بصری با مساحت 15هزار مترمربع و اعتبار 8 میلیارد ریالی آغاز شده است که تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

وی به طراحی احداث فضای سبز 5 نقطه دیگر در بزرگراه امام علی(ع) اشاره کرد و گفت: احداث فضای سبز از میدان قائم (عج) تا بولوار امامیه با مساحت 4.5 هکتار، فضای سبز بولوار فلاحی تا خیابان ابرار با مساحت 3.5 هکتار، خیابان نهضت تا بزرگراه میثاق با مساحت دو هکتار، برزگراه میثاق تا بولوار دانشجو و از این مکان تا میدان قائم(عج) با مساحت 1.5هکتار از دیگر پروژه‌های فضای سبز منطقه است.

شهردار منطقه 10 مشهد در خصوص فعالیت‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک در این بزرگراه افزود: به منظور بهبود عبور و مرور شهری از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه حمل و نقل وترافیک در منطقه 10 مشهد می‌توان به نصب گاردریل از میدان قائم(عج) تا نمایشگاه بین‌المللی با اعتبار 10 میلیارد ریال و نورپردازی و کاشی‌کاری زیرگذرهای عابرپیاده با اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون ریال اشاره کرد.

ضمیری از احداث دو پهلوگاه ایستگاه اتوبوس در ورودی خیابان نهضت و ارمغان با صرف اعتبار 200 میلیون ریال خبر داد.

وی بیان کرد: احداث دوربرگردان و اصلاح هندسی قبل از میدان نمایشگاه، اصلاح هندسی ورودی و خروجی خیابان نهضت، دوربرگردان میدان امام حسن (ع)، نصب میل باتومی درتمامی ورودی‌ها و خروجی‌های بزرگراه امام علی(ع) و امتداد دوربرگردان مقابل ورودی بولوار شریعتی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه ترافیک است.

به گفته شهردار منطقه 10 مشهد برای انجام این پروژه‌ها بیش از سه میلیارد و 450 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.