امیر عبدالحسینی مدیر امور هنرهای تجسمی و امور موزه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مورد خبرهایی مبنی بر فروش آثار گنجینه‌‌ای این سازمان به خبرنگار مهر گفت: قبل از ورود من به سازمان خبرهایی از گوشه و کنار مبنی بر فروش آثار موجود منتشر و شنیده شده بود، اما هیچکدام از آن‌ها به وقوع نپیوست. در این مدت حضورم در سازمان با همکاری کارشناسان و کارگروههای تخصصی در حال گنجینه‌گردانی و بررسی و پالایش آثار هستیم تا آثار موضوعی و موزه‌ای و کارگاهی تفکیک و درجه‌بندی شود. طی چند نوبت هم این امر با دعوت از صاحبنظران و متخصصان به انجام رسیده است.

وی در توضیح برگزاري جلسات فروش آثار طي دو هفته اخير افزود: ما در چند هفته اخیر دو نمایشگاه فروش داشتیم. اول فروش آثار کارگاه نقاشی بچه‌های ارسباران به مدیریت علی ذاکری نقاش معاصر و چند تن از هنرمندان نظیر بهنام کامرانی، کیوان عسگری،‌ فرشید شفیعی،‌ حسین ماهر،‌ خسرو خسروی و ... به همراهی 100 کودک بین 7 تا 12 سال بود که هم آثار استادان هم آثار کودکان و هم آثار ترکیبی و تلفیقی خلق شده در آن کارگاه قابلیت‌هایی داشت و در نمایشگاهی در قالب حراجی و در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) ارائه شد.

عبدالحسینی ادامه داد: بدين معني كه با ساماندهي معاونت هنري سازمان آثار در چند كارگاه در گالري پرديس ملت خلق و در قالب نمايشگاهي در موزه ارائه شدند. اگر خاطرتان باشد این رویداد حدود 38 میلیون تومان فروش داشت که کل مبلغ فروش به نفع کودکان زلزله‌زده آذربایجان هزینه خواهد شد و هيچ درصدي براي موزه و يا حتي هنرمند در نظر گرفته نشد.

وی اذعان کرد: رویداد دیگر در این عرصه فروش آثار چند نسل از هنرمندان معاصر است که چند روز پیش در نگارخانه لاله افتتاح و تا دو هفته دیگر نیز ادامه دارد که در روز اول نمایشگاه حدود 10 اثر از هنرمندانی نظیر محمد ابراهیم جعفری، رضا هدایت، رضا افسری، حسینعلی ذابحی، سمانه احمدی، جلال‌الدین مشمولی و ... به فروش رسید.

عبدالحسینی در ادامه گفت: همانطور که میدانید و بارها به آن اشاره شده اقتصاد هنر یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در هنرهای تجسمی است و در برگزاری دو دوره آرت اکسپوی تهران که دبیری آن را بر عهده داشتم بارها بر روی آن تاکید داشته‌ و نظراتم را مطرح کرده‌ام.

وی با اشاره به آثاری که ارزش موزه‌ای و یا گنجینه‌ای ندارند ولی در گنجینه موزه امام علی(ع) هستند توصیح داد: در دوره‌هایی از مدیریت سازمان در گذشته خرید آثار هنری و یا برگزاری کارگاه‌های هنری در دستور کار قرار گرفته بود و بر این اساس بسیاری از آثار خلق شده در کارگاه‌های دوره‌ای در موزه نگهداری می‌شوند. همچنین در مواردی تعداد زیادی اثر از یک هنرمند خریداری شده است که بخشی از آن‌ها با وجود اینکه در زمره آفرینش‌های هنری قرار می‌گیرند اما ارزش گنجینه‌ای ندارند.

به گفته عبدالحسینی پالایش و هدفمندی مجموعه و ارزشگذاری واقعی آن و توجه به نوع انتخاب و خرید آثار از اصول اولیه هنر مجموعه‌داری و موزه‌داری است و موز‌ه‌های معتبر با مشورت از کارشناسان مطرح و متخصص به ساماندهی، پالایش و طبقه‌بندی آثار می‌پردازند.

وي در پايان افزود: اگر چه از بعضي هنرمندان تعداد بسيار زيادي اثر در موزه وجود دارد اما جاي خالي آثار برخي ديگر از هنرمندان معاصر كه آثار موضوعي و متناسب با مفاهيم هنر معنوي و ديني دارند در اين موزه احساس مي‌شود و اميدوارم با گنجينه‌گرداني و پالايش آثار موجود شرايطي براي ساماندهي اين امر به وجود آيد.