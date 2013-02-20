کوره فولاد در انتظار پیکان/ نگاه تيم اهوازي به آسیا جدی تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب فصل دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جمعه، چهارم اسفند ماه دو تیم فولاد خوزستان و پیکان تهران در ورزشگاه تختی اهواز با هم دیدار می کنند. فولادی ها پس از 18 هفته بدون شکست، حالا دیگر به چنان خودباوری ای رسیده اند که تنها به صدر جدول و یا حداقل کسب سهمیه حضور در رقابت های آسیایی می اندیشند.

پیکان بحران زده هم پس از هشت باخت در نیم فصل دوم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. نیاز شدید این تیم به کسب امتیاز، می تواند برای هر تیمی خطرناک باشد، اگر کمی بی احتیاطی یا غفلت از تیم ها سر بزند.نگاهی گذرا به وضعیت لیگ می تواند حساسیت های بازی جمعه را روشن تر کند.



تنور لیگ داغ است

تنها هشت هفته به پایان ماراتن لیگ برتر مانده و تیمهای فولاد، تراکتور، استقلال و سپاهان بیش از پیش تمرکز خود را بر قهرمانی گذاشته اند. فرکی، اولیویرا، قلعه نویی و کرانچار در این بازی ها هر چه در چنته دارند رو می کنند که از سه رقیب دیگر جلو بیافتند و جام را در دستان خود ببینند.



در یک سو استقلالی ها هستند که ابر و باد و مه و خورشید، همه دست به دست هم داده اند که در صدر بمانند و در سوی دیگر تراکتوری ها که قدم به قدم با آبی های پایتخت پیش می روند و منتظر یک لغزش از سوی آنها هستند که جایشان را در صدر بگیرند.

در کنار آنها هم سپاهان قهرمان سه دوره گذشته لیگ برتر قرار دارد که بی شک برای بردن چهارمین جام قهرمانی به فولاد شهر هیچ فرصتی را از دست نمی دهد. در این بین فولادی ها که بعد از 18 بازی بدون شکست اعتماد و اعتقادی دو چندان به قابلیتهای خود پیدا کرده اند در این هشت هفته سعی می کنند که به 41 گل زده خود بی افزایند و به صدر جدول نزدیک تر شوند. قرمزپوشان اهواز در چهار هفته آینده با تیمهای نیمه پائینی جدول بازی دارند در حالی که بازی های استقلال، سپاهان و تراکتور به مراتب سخت تر است.

در هفته بیست و هفتم، فولاد با پیکان پانزدهم جدول بازی می کند در حالی که استقلال در آزادی به مصاف نفت آبادان می رود، تراکتور در تبریز با فجر بازی می کند و سپاهان در فولاد شهر با ملوان جدال سختی دارد.

در هفته بیست و هشتم وضع برای فولاد بهتر می شود در حالی که فولاد در آبادان با نفت دیدار می کند، استقلال در قم به مصاف صبا می رود و تراکتور در خانه با نفت تهران بازی می کند. سپاهان هم در درود کارزار سختی در مقابل گهر دارد. هفته بعد از آن یعنی هفته بیست و نهم، فولادی ها در تختی اهواز در برابر گهری ها صف می کشند، استقلال و تراکتور در آزادی یک جنگ تمام عیار را به راه می اندازند و سپاهان هم در خانه پذیرای صبای قم است.

در هفته سی ام فولاد با فجر در شیراز بازی می کند، استقلال با نفت تهران که در رده پنجم جدول قرار دارد رو برو می شود درحالی که در تبریز جدال سخت تراکتور و سپاهان انجام می شود. در این بین تنها فولاد است که همه بازی هایش با تیمهای پائین جدول است و شانس زیادی دارد که جای رقیبان خود را در جدول بگیرد و مشخص شدن قهرمان لیگ را تا بازی های آخر لیگ برتر یعنی بازی با تراکتورسازی در تبریز و استقلال در تهران بکشاند و تنور لیگ را داغ تر کند.



فولاد-پیکان؛ جدال سرنوشت ساز

اما این هفته بازی فولاد و پیکان از برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد. پیکان با اینکه آقای خاص را جای گواردیلا آورده اما هنوز نتایجی نگرفته که بتوان گفت از بحران خارج شده و می تواند به ماندن در لیگ برتر امیدوار باشد. این هشت هفته برای پیکان و دیگر تیمهای پائین جدول حکم مرگ و زندگی را دارد و به آب و آتش می زنند که در این بازی ها هرچه می توانند امتیاز جمع کنند.

از آن طرف فولادی ها که حالا تیم خود را در ثبات کامل می بینند، سرد و گرم لیگ را چشیده اند و در جاده پر دست انداز لیگ حرکت کرده اند و لغزشی نداشته اند، نمی خواهند در خانه حتی یک امتیاز را از دست بدهند. همانطور که فرکی می گوید: «مهمترين موضوعي كه براي ما در بازي با پيكان مهم است پيروزي و رسيدن به رده هاي بالاي جدول است.»

بازی رفت این دو تیم در خانه پیکان پنج بر صفر به سود فولاد تمام شد و حالا فولادی ها درصدد هستند که با شناختی که از پیکان دارند و فراموش کردن بازی رفت به دیدار این تیم بروند. سرمربی سرخ پوشان اهواز در این باره اظهار می کند: « ما در بازي رفت اين تيم را با پنج گل شكست داديم ولي آن نتيجه را فراموش كرده‌ايم و تمام تمركزمان را روي اين ديدار گذاشته ايم.»

فرکی ادامه می دهد: « شناخت خوبي از پيكان به خصوص در شش، هفت بازي اخيرشان پيدا كرده ايم. پيكان با تفكرات جديدي مقابل ما قرار خواهد گرفت، آن هم به دلیل تغييراتي است که در كادر فني خود داشته.»



اما فولادی ها می دانند که بازی برابر پیکان آسان نخواهد بود زیرا فرکی با تائید این موضوع تاکید می کند: «اين تيم در خطر سقوط به ليگ يك قرار دارد و براي جلوگيري از اين سقوط، تلاش خواهد كرد تا از ما امتياز بگيرد و فكر مي‌كنم بازي سختي را پيش رو داشته باشيم.»

اما باز هم همه چیز باز می گردد به 90دقیقه ای که لحظه لحظه اش می تواند آبستن حادثه ای باشد که سرنوشت یک تیم را تغییر می دهد. باید نشست و دید که تفکرات کدام مربی و ساقهای کدام بازیکنان طلایی تر است.

آمار خوب فولاد خوزستان در دیدارهای خانگی

تیم فولاد خوزستان در لیگ دوازدهم بهترین نتایج ممکن را در دیدارهای خانگی کسب کرده است. پس از انجام بازیهای هفته بیست و ششم لیگ بر‌تر، سرخپوشان اهوازی با کسب 29 امتیاز در دیدارهای خانگی بهترین نتایج را در بین تیمهای لیگ برتری کسب کرده‌اند.



شاگردان حسین فرکی در لیگ برتر امسال 13 مسابقه میزبان بوده اند که از این تعداد صاحب 9 پیروزی، دو تساوی و دو شکست شده اند. فولادمردان لیگ بر‌تر در این تعداد بازی 24 گل زده و 15 گل دریافت کرده اند. فولاد با چهار برد و یک تساوی در پنج میزبانی اخیر خود همچنان رکورد شکست ناپذیری اش را تداوم بخشیده تا ذوب آهن آخرین تیمی باشد که در لیگ دوازدهم موفق به شکست این تیم شده است.



بعد از فولاد تیمهای استقلال، تراکتورسازی و پرسپولیس با کسب 27، 26 و 25 امتیاز در بازیهای خانگی، در رد ‌های بعدی موفق ترین تیمهای لیگ دوازدهم قرار دارند. ضمن اینكه تراكتورسازی تنها تیمی است كه هنوز در بازیهای خانگی‌اش شكست نخورده است.

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نیما ارزانی بیرگانی