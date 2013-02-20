به گزارش خبرنگار مهر، نیمه‌شب پنج‌شنبه 23 آذرماه امسال خودروهایی که در اتوبان حکیم تردد می‌کردند شاهد پر کشیدن فرشته‌های ایستاده بر کناره این اتوبان بودند؛ فرشته‌هایی که به سفارش سازمان زیباسازی توسط بهزاد لاهوتی طراحی و توسط امیر معبد ساخته و در کنار پل یادگار امام در اتوبان حکیم نصب شده بودند.

در این مکان 30 فرشته نصب شده بود که به یکباره 28 عدد از آنها از پایه بریده شدند و این مساله بار دیگر هیاهو و ترس بازگشت دزدهای معروف مجسمه‌های تهران را ایجاد کرد. این ترس و واهمه اصلا غیرواقعی نبود چراکه این دزدان هرگز نه شناسایی و نه معرفی شدند و هنوز هم این علامت سوال بزرگ در ذهن مردم ایران به ویژه پایتخت‌نشینان هست که چطور آنهمه مجسمه بزرگ و سنگین شبانه ناپدید می‌شدند و نه هیچ دوربینی این تصاویر را ضبط کرد و نه کسی به این سوال جواب داد که چطور این مجسمه‌های بی‌زبان ولی سنگین حجم از پایه کنده و جابجا شدند و در نهایت چه شدند؟!

به هر حال بریده شدن فرشته‌ها بار دیگر آن پرونده را گشود و مردم شهر را نگران کرد.

فرشته‌های امیر معبد چه شدند؟

معلوم نبود که چه کسی و برای چه به سراغ فرشته‌های امیر معبد در بزرگراه حکیم رفته و به 28 فرشته آسیب رسانده و پیکر تعدادی از فرشته‌های بریده شده را بر روی تپه به جا گذاشته و تنها فرصت بردن پنج فرشته را پیدا کرده است.

فرشته‌های سفید که از فرودین ماه سال جاری در اتوبان حکیم نصب شده بودند توسط امیر معبد و به سفارش سازمان زیباسازی شهرداری تهران ساخته شدند. در ابتدای رسانه ای شدن جریان بریده شدن سر فرشته‌ها، امیر معبد آنچنان در بهت فرو رفته بود که مصاحیه کردن برایش سخت بود.

با این که از بریده شدن فرشته‌ها روزها می‌گذشت ولی با تمام پیگیری‌ها، امیر معبد و رسانه‌ها نتوانسته بودند به سرانجامی برسند حتی تا آنحا که سیدمجتبی موسوی، مدیر اداره حجم سازمان زیباسازی شهر تهران که مرد شماره یک مصاحبه‌ها در جریان سرقت‌های مجسمه های تهران بود در این‌باره گفت: هنوز عامل یا عاملان تخریب فرشته‌های امیر معبد مشخص نشده است و ما در این مدت نامه‌نگاری‌هایی با شهرداری منطقه دو انجام دادیم که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

مدیر اداره حجم سازمان زیباسازی شهرداری تهران احتمال این را رد نمی‌کرد که این اتفاق ناشی از یک موازی‌کاری باشد و سازمان زیباسازی شهرداری منطقه دو یا شهرداری منطقه تصور کرده‌اند که این فرشته‌ها کارهای بازاری هستند و قصد داشته‌اند که مجسمه های دیگری را جایگزین این فرشته ها کنند!

وی درباره ربط داشتن سرقت فرشته به پرونده سریالی سرقت مجسمه‌های شهر تهران و بازگشت سارقان مجسمه‌های شهری به تهران گفت: من فکر نمی‌کنم که این سرقت ربطی به پرونده سرقت مجسمه‌ها داشته باشد اما بزودی این مساله مشخص خواهد شد.

خاطراتی که زنده شد

با دزدیده شدن این مجسمه‌ها بار دیگر خاطرات مجسمه دزدی در تهران زنده شد. این اتفاق در حالی رخ داد که همچنان سارقان مجسمه‌های تهران شناسایی نشده‌اند. هر چند به موازات رسانه‌ای شدن این مسئله در سال 89 و سوالات متعدد خبرنگاران، سردار حسین ساجدی‌نیا فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ در گفتگویی شناسایی دزدان را دغدغه مردم ندانسته و خواستار توجه خبرنگاران به مسایل مهمتر کشور و اجتماع شده بود.

دزدی سریالی مجسمه‌های تهران از ششم اردیبهشت ماه 1389 با سرقت مجسمه شهریار در مقابل تئاتر شهر اثر علی قهاری کلید خورد. نکته جالب توجه آن است که طی مدت 8 روز تعداد مجسمه‌های سرقتی از مرز 10 عدد گذشت و در طول 2 ماه تعداد 14 مجسمه از شهر تهران ربوده شد، در حالی که هیچکس نمی‌دانست که این مجسمه‌ها به کجا برده می‌شوند یا حتی چه کسی یا چه گروهی اقدام به این دزدی‌ها می‌کند.

در این میان مجسمه‌هایی با ارزش تاریخی و همچنین فرهنگی همچون صنیع خاتم در پارک ملت، شهریار در تئاتر شهر، شریعتی در پارک شریعتی، مادر و فرزند در میدان صنعت، باقرخان در خیابان شهرآرا، ستارخان در خیابان ستارخان و مجسمه‌های انتزاعی خانه هنرمندان دزدیده شدند. بسیاری از این مجسمه ها از جنس برنز بودند و ساخته شدن دوباره آن نیاز به هزینه‌های هنگفتی داشت و از همه مهم تر اینکه آنها بخشی از هویت ملی و تاریخی و مذهبی شهرمان محسوب می‌شدند.

با دزدیده شدن 10 مجسمه مسئولان وقت اداره زیباسازی شهر تهران و همچنین سخنگوی وقت شهردار اعلام کردند که دزدیده شدن این مجسمه‌ها 100 میلیون تومان خسارت به شهر تهران وارد کرده است.

با وجود پیگیری‌های انجام شده و شکایت شهرداری تهران، این پرونده همچنان بی‌نتیجه مانده و با وجود آنکه شهرداری تصریح کرد که دوربین‌های ترافیکی مورد بازبینی قرار گرفته و به سرنخ‌هایی دست یافته‌اند اما هنوز عاملان شناسایی نشده‌اند یا اراده‌ای برای معرفی آنها وجود ندارد.

در ماجرای فرشته‌ها شهرداری منطقه مقصر شناخته شد

بالاخره سیدمجتبی موسوی مرد همیشه پاسخگوی سازمان زیباسازی شهر تهران و هنرمند مجسمه‌ساز در اواسط دی ماه سالجاری در گفتگو با مهر درباره فرشته‌های پابریده گفت: بعد از بررسی وضعیت بریده شدن ۲۸ فرشته آهنی اتوبان حکیم این احتمال را دادیم که این اتفاق در ارتباط با یکی از پروژه‌های فضای سبز باشد.

وی افزود: با دیدن فیلم‌های دوربین‌هایی که در محل نصب هستند و تحقیق معلوم شد که پیمانکار فضای سبز شهرداری منطقه ۲ قصد پیاده کردن طرحی در آنجا را داشته و بدون هماهنگی با ما فرشته‌های ساخته دست امیر معبد را بریده است.

موسوی در مورد سرنوشت مجسمه‌های بریده شده گفت: آثار در انبار شهرداری منطقه دو بود که با هماهنگی سازنده مجسمه‌ها یعنی امیر معبد کارها به کارگاه وی منتقل شد تا بعد از ترمیم و تعمیر به اتوبان حکیم برگردند.

وی در مورد چند و چون توبیخ پیمانکار توضیح داد: ناآگاهی این پیمانکار و عدم شناخت وی نسبت به اثر هنری این فاجعه را به بار آورد. پیمانکار توبیخ شد که ضرر مالی و معنوی امیر معبد را جبران کند همانطور که پیمانکاری که در خیابان ولیعصر چند سال پیش اثر نادعلیان را خراب کرده بود، خسارت پرداخت کرد.

وعده نصب تا شب عید

دو ماه از آخرین مصاحبه موسوی گذشت ولی هنوز خبری از نصب مجدد فرشته‌ها در اتوبان حکیم نیست. به همین منظور بار دیگر سراغ موسوی رفتیم. وی در گفتگوی امروز خود با خبرنگار مهر گفت: مجسمه‌ها از انبار شهرداری بیرون آورده شدند تا به کارگاهی که قرار بود در آن بازسازی شوند، بروند.

وی افزود: اما به خاطر شلوغی وقت کارگاه و درگیری در ساخت آثاری که برای سازمان زیباسازی در این کارگاه تولید می‌شود، مدیر کارگاه مهلت خواست که آنها را تا چند روز دیگر برای نصب در محل اولیه آماده کند. به طور قطع این مجسمه‌ها به جای اولیه خود باز می‌گردند و در اتوبان حکیم نصب خواهند شد.

این مدیر فرهنگی درباره زمان دقیق اجرای این برنامه توضیح داد: همه چیز به کارگاه و نیز زمانبندی امیر معبد بازمی‌گردد ولی به طور یقین این آثار در طرح استقبال از بهار سازمان زیباسازی شهرداری تهران به جای خود بازمی گردند.

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گزارش از مجید احمدی