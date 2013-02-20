مذاکره ترفند جدید آمریکا برای تحمیل اراده خود به ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری شامگاه سه شنبه در درس خارج اصول خود با اشاره به رهنمود های رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز اظهار کرد: برخی به خیال خام خود تصور می کنند اگر مذاکره با آمریکا صورت پذیرد تحریم و فشار ها برطرف می شود.

امام جمعه اهواز با بیان اینکه پیشنهاد مذاکره با کشورمان ترفند و توطئه ای جدید است که از سوی استکبار جهانی طراحی شده، اظهار داشت: به یقین اندیشه آمریکا همان تفکر گذشته ای است که بر نظام پهلوی تحمیل می کرد و این کشور این بار نیز قصد دارد با این ترفند اراده خود را به ملت و نظام ایران تحمیل کند.

وی با تاکید بر اینکه نظام سلطه به دنبال تسلیم کردن ملت ایران است، افزود: به یقین پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا دامی برای نظام اسلامی است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنانش، کشور ایران را الگوی همه کشور ها دانست و گفت: اگر مذاکره با آمریکا صورت گیرد و نظام سلطه به هدف شوم خود که تسلیم خواهد بود برسد به یقین دیگر مقاومتی در جهان نخواهد ماند.

آیت الله موسوی جزایری با بیان اینکه آمریکا خواستار نابودی الگوی مقاومت و ایستادگی است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی الگویی تمام معنا برای ملتهای بیدار است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با تبلیغات گسترده خواهان جمع آوری رای اعتماد برای رژیم صهیونیستی است، تاکید کرد: دولتمردان غربی شاهد جنایتهای مختلف رژیم اسرائیل هستند اما همچنان از این رژیم غاصب حمایت و پشتیبانی می کنند.

اما جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: آمریکا توطئه های مختلفی علیه نظام اسلامی طراحی و اجرا کرده که خوشبختانه با یاری خداوند متعال این توطئه های به در بسته برخورد می کنند.

آیت الله موسوی جزایری با بیان اینکه پیشنهاد مذاکره با کشورمان شعاری بیش نیست، گفت: به اعتقاد رهبر انقلاب اسلامی مذاکره با چنین کشوری که منطق ندارد بیهوده است.